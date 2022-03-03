〈俄烏衝突〉俄國靠加密貨幣逃避制裁？葉倫：美財政部密切監控

美國四名參院民主黨議員致函美國財政部，傳達對俄羅斯可能使用加密貨幣來避免制裁的擔憂，美國財政部長葉倫週三 (2 日) 回應，美國將密切監控局勢。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，西方國家加大制裁俄羅斯之際，俄羅斯可以使用比特幣和其他加密貨幣輕鬆繞過制裁的擔憂持續發酵。

民主黨議員致函葉倫的信中表示：「鑒於數位資產允許實體繞過傳統金融系統，可能會越來越多地被用作逃避制裁的工具，在加密貨幣行業嚴格執行制裁的法規遵循至關重要。」

葉倫週三回應，美國財政將繼續研究制裁是如何運作的，並評估是否存在漏洞，以解決潛在的疑慮。

她強調，加密貨幣是一個值得關注的管道，但這並不代表使用加密貨幣就可以完全迴避制裁，美國財政部將積極監督制裁執行情況。

許多主要交易所遵守美國對俄羅斯適用的制裁，不向制裁名單中的俄羅斯個人和實體提供交易。加密貨幣交易平台 Coinbase 透露，公司正採取一系列行動以確保遵守最新的制裁措施，包括定期篩選制裁觀察名單，以及阻止向美國財政部海外資產辦公室 (OFAC) 和其他機構明令禁止的位址進行加密交易。

區塊鏈協會政策負責人 Jake Chervinsky 稱，關於加密貨幣被用於逃避制裁的擔憂是完全沒有根據的。

Chervinsky 提到，美國加密貨幣公司提供各種服務，俄羅斯不再使用它們，這就是制裁，就像所有美國商品和服務一樣。加密市場太小，公共區塊鏈太透明，故無法有效地讓俄羅斯逃避制裁。

截稿前，比特幣下滑 1.01%，暫報 43,790 美元，以太幣下滑 3.36%，暫報 2,896 美元。