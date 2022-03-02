〈俄烏衝突〉蘋果加入制裁行列 暫停在俄國的全部產品銷售

蘋果加入制裁行列 暫停在俄國的全部產品銷售 (圖片：AFP)
蘋果加入制裁行列 暫停在俄國的全部產品銷售 (圖片：AFP)

烏俄戰火連天，世界各國紛紛制裁，許多企業也紛紛響應，蘋果週二 (1 日) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，停止在俄羅斯 Apple Store 銷售其產品，還將俄羅斯官媒 RT News 和 Sputnik News 在俄國以外的 App Store 中刪除。

蘋果於最新聲明中表示：「我們對俄國入侵烏克蘭深感關切，並與所有因暴力受難的人們並肩站在一起... 我們致力支持人道主義，為正在蔓延的難民危機提供援助。」

蘋果 CEO 庫克上月 25 日表達蘋果對烏克蘭「極度關心」，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持。

隨後烏克蘭副總理費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 致函蘋果，希望蘋果可以停止在俄羅斯銷售產品，並封鎖俄羅斯使用蘋果應用商店 App Store。費多羅夫堅信透過這樣制裁，將使俄國年輕族群反彈俄軍入侵烏克蘭的軍事侵略。

蘋果 CEO 庫克承諾，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持 (圖片：AFP)
蘋果 CEO 庫克承諾，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持 (圖片：AFP)

《ComputerWorld》科技專欄撰稿人 Jonny Evans 分析，蘋果選擇退出俄國市場反映該公司對環境、社會和企業責任的承諾，而且其業務和供應鏈也不會受到太大影響，俄國貢獻蘋果營收不到 1%。

蘋果並非唯一對俄國祭出制裁的美國企業，Nike 週二在其官網和 App 兩大管道亦暫停在俄國的銷售，因為該公司無法保證向俄國客戶交貨。烏克蘭國會議員 Lesia Vasylenko 推文表示，Nike 是私營企業如何對俄國實施制裁的一個很好的例子。

好萊塢電影公司迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟和索尼影業此前宣布，將停止在俄羅斯上映新電影。聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 已暫停向俄國和烏克蘭的送貨服務。

蘋果 (AAPL-US) 週二下跌 1.16% 至每股 163.20 美元。Nike (NKE-US) 下跌 3.14% 至每股 132.22 美元

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