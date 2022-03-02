〈俄烏衝突〉蘋果加入制裁行列 暫停在俄國的全部產品銷售

烏俄戰火連天，世界各國紛紛制裁，許多企業也紛紛響應，蘋果週二 (1 日) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，停止在俄羅斯 Apple Store 銷售其產品，還將俄羅斯官媒 RT News 和 Sputnik News 在俄國以外的 App Store 中刪除。

蘋果於最新聲明中表示：「我們對俄國入侵烏克蘭深感關切，並與所有因暴力受難的人們並肩站在一起... 我們致力支持人道主義，為正在蔓延的難民危機提供援助。」

蘋果 CEO 庫克上月 25 日表達蘋果對烏克蘭「極度關心」，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持。

隨後烏克蘭副總理費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 致函蘋果，希望蘋果可以停止在俄羅斯銷售產品，並封鎖俄羅斯使用蘋果應用商店 App Store。費多羅夫堅信透過這樣制裁，將使俄國年輕族群反彈俄軍入侵烏克蘭的軍事侵略。

蘋果 CEO 庫克承諾，蘋果將為烏克蘭當地的人道主義工作提供支持 (圖片：AFP)

《ComputerWorld》科技專欄撰稿人 Jonny Evans 分析，蘋果選擇退出俄國市場反映該公司對環境、社會和企業責任的承諾，而且其業務和供應鏈也不會受到太大影響，俄國貢獻蘋果營收不到 1%。

蘋果並非唯一對俄國祭出制裁的美國企業，Nike 週二在其官網和 App 兩大管道亦暫停在俄國的銷售，因為該公司無法保證向俄國客戶交貨。烏克蘭國會議員 Lesia Vasylenko 推文表示，Nike 是私營企業如何對俄國實施制裁的一個很好的例子。

好萊塢電影公司迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟和索尼影業此前宣布，將停止在俄羅斯上映新電影。聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 已暫停向俄國和烏克蘭的送貨服務。

蘋果 (AAPL-US) 週二下跌 1.16% 至每股 163.20 美元。Nike (NKE-US) 下跌 3.14% 至每股 132.22 美元。