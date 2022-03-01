〈美股盤後〉特斯拉飆逾7% 台積電ADR挫近3.8% 那指一枝獨秀

俄烏戰火延燒不斷，各國擴大制裁俄羅斯，以及俄國核武威脅升級之下，市場持續動盪不安，華爾街週一 (28 日) 避險情緒濃厚，美債殖利率滑落，金價維持高位，盧布暴跌至歷史新低，四大指數早盤齊跌，能源、國防股走強，終場道瓊、標普與費半皆墨，僅那指一枝獨秀，收紅逾 0.4%，特斯拉暴漲逾 7.4%，台積電 ADR 挫近 3.8%。

政經消息，由於俄軍閃電戰術失敗，俄羅斯總統普丁下令俄國戰略核武部隊進入最高警戒，俄國航空運輸局宣布已開始組織從歐洲展開撤僑，市場恐慌可能升級為第三次世界大戰。

俄國持續入侵烏克蘭之際，各國如火如荼追加制裁，西方國家啟動「金融核武器」，將某些俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統中剔除。美國還禁止俄國央行進行美元交易，瑞士亦打破中立國承諾，宣布加入制裁行列，凍結俄國在瑞士的資產，普丁等共 336 人在瑞士銀行的帳戶等。

烏俄兩國代表團週一於白俄羅斯舉行首輪談判，烏方訴求停火和撤軍，俄方要求烏克蘭承認其對克里米亞主權，下輪談判有望於 3 月 2 日在白俄羅斯與波蘭邊境地區舉行，俄烏談判之後，烏克蘭首都基輔爆炸聲不斷，同時，烏克蘭總統澤倫斯基亦宣布，烏克蘭已遞交申請加入歐盟的計畫。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.35 億例，死亡數突破 595 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 107 億劑疫苗。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 166.15 點，或 0.49%，收 33,892.6 點。

那斯達克指數上漲 56.78 點，或 0.41%，收 13,751.4 點。

標普 500 指數下跌 10.71 點，或 0.24%，收 4,373.94 點。

費城半導體指數下跌 23.14 點，或 0.67%，收 3,429.53 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，房地產、金融與必需消費品領跌，能源、工業和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.16%；Meta(原臉書）(FB-US) 漲 0.26%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.50%。

道瓊成份股漲跌互見。雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.67%；高盛 (GS-US) 下跌 2.52%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.17%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.17%；開拓重工 (CAT-US)% 上漲 0.28%。

費半成份股逾半收低。Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.94%；AMD (AMD-US) 上漲 1.88%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.12%；美光 (MU-US) 下跌 1.38%；高通 (QCOM-US) 漲 0.62%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.021%。

台股 ADR 集體淪陷。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.79%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.49%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.56%。

企業新聞

烏俄戰爭之際，台積電加入美國制裁行列，停止向俄國出貨。全球投資人擔憂兩岸危機升溫，拜登政府指派前國防和安全官員組團訪台，預計 3 月 1 日抵達，以傳達對美國對台灣支持。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.79% 至每股 107.01 美元，換算價 599.79，折溢價率達 -0.70%。

特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 7.48% 至每股 870.43 美元。特斯拉週一股價上漲有三大原因，包括投行 Bernstein 將特斯拉目標價從 300 美元上調至每股 450 美元、特斯拉柏林工廠預計將在本週獲批最終生產，以及烏俄戰爭背景下，電動汽車產業在邊際效用上更具吸引力。

美國電動卡車製造商 Lordstown Motors (RIDE-US) 週一盤前公布第四季財報，預估明年為止最多只能生產和銷售 3,000 輛電動車，遠不如先前預估，加上與鴻海協議的不確定性，其股價暴跌 19.94% 至每股 2.57 美元。

英國石油 (BP-US) 下跌 4.95% 至每股 29.21 美元，在英國施壓之下，拋售所持有的俄羅斯石油公司 Rosneft 的股份，恐將讓英國石油蒙受 250 億美元損失。

蔚來汽車 (NIO-US) 暴漲 9.07% 至每股 22.84 美元，繼小鵬汽車與理想汽車後，蔚來汽車週一宣布將於下週四 (3 月 10 日) 於香港第二次上市，代碼為 9866。

花旗集團 (C-US) 週一下跌 4.44% 至每股 59.23 美元。該公司公布，截至去年 12 月底，該行對俄羅斯資產的總曝險額度為 54 億美元，占該銀行 2021 年資產的 0.3%。

經濟數據

美國 1 月批發庫存月增率初值報 0.8%，預期 1.2%，前值 2.2%

美國 2 月芝加哥 PMI 報 56.3，預期 62，前值 65.2

華爾街分析

摩根士丹利策略師認為，俄國入侵烏克蘭只是為不太可能迅速消失的市場下滑局面增添的又一種風險，在美股估值仍處於高位、企業獲利風險不斷上升的情況下，聯準會開始緊縮貨幣政策，上週股市的戰術反彈可能會在 3 月失去動力。

瑞銀全球財富管理投資長 Solita Marcelli 認為：「地緣政治事件引發的跌勢是短暫的，看看 1945 年以來標普在關鍵軍事衝突後的表現，市場通常在第一週內下跌，但 18 次中有 14 次是在 3 個月內上漲的，平均漲幅約 2%。」

不過，Generali Investments 股票策略師 Michele Morganti 研判：「預估美股還會再下跌 5%，不過，展望未來，在情況好轉之前，美股可能變得更糟，這仍然取決於事件發展，目前來說，我們不會積極逢低買入。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)