〈俄烏衝突〉為何與普丁比起來 華爾街更擔心鮑爾？

烏俄戰爭引發全球市場大恐慌，美股卻出現驚人的韌性，分析師認為，與俄國總統普丁比起來，華爾街更擔心聯準會主席鮑爾，因為通膨以及聯準會對此事件的反應，仍是市場最大的風險。

近期數據顯示美國經濟需求仍然強勁，足以讓通膨處於令人不安的高位，美國商務部週五公布，美國 1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 5.2%，略高於市場預期的 5.1%，這個聯準會 (Fed) 偏愛的通膨指標創自 1983 年 4 月以來的最高水平。

分析師認為，週四美股驚人逆轉或許暗示著投資人正開始將烏俄問題放在一邊 (圖片：AFP)

分析師認為，週四美股驚人逆轉或許暗示著投資人正開始將烏俄問題放在一邊，研判地緣政治不會對市場產生久遠的影響，因此聯準會的緊縮貨幣政策引起人們的關注。

Commonwealth Financial Network 首席投資長 Brad McMillan 表示：「升息通常意味著估值下降。自 2021 年底以來，標準普爾 500 指數的預估本益比急劇下降，這在很大程度上解釋為了升息讓市場傾向拋售，而現在又加上對烏俄戰爭。華爾街對鮑爾的擔憂似乎要比普丁大得多，至少目前如此。」

事實上，聯準會政策幾乎是所有有關市場走向討論的焦點，聯準會能否成功遏制不斷飆升的通膨，西方國家對俄國是否祭出原油制裁成為關注焦點。國際原油價格週四一度突破每桶 100 美元，隨著白宮確認未來不會對俄國祭出原油制裁而回落。

雅虎財經專欄作家 Rick Newman 在一篇分析報導中寫道，烏俄戰爭將不可避免地加劇價格壓力。烏俄衝突令經濟增長前景更加複雜，這意味著投資人不能完全排除聯準會下月開會時將採取更鴿派立場的可能性。

People " s United Advisors 首席投資長 John Traynor 認為，烏俄危機將使聯準會在升息方面考慮得更周到，速度會稍慢一些，市場趨勢仍與聯準會有關。

高盛表示，當前的形勢與以往不同，過去，地緣政治事件導致聯準會推遲或放鬆緊縮政策，因為通膨風險為聯準會目前緊縮政策創造比以往更迫切的理由。

高盛預計，地緣政治風險不會阻止聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在即將召開的會議上穩步升息 25 個基點，儘管地緣政治的不確定性進一步降低了聯準會在 3 月份升息 50 個基點的可能性。