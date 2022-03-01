〈財報〉PC需求強 惠普調升全年獲利展望 俄羅斯制裁估影響本季獲利

PC 大廠惠普 (HP) 周一 (28 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報優於預期，受強勁 PC 業務支撐，惠普調升全年獲利展望，但警告對俄羅斯的出口禁令將影響本季 EPS ，盤後股價跌近 2%。

F2022 Q2 和全年財測關鍵數字：

Q2 EPS ： 1.02 美元至 1.08 美元

全年調整後 EPS ： 4.14 至 4.38 美元，高於先前財測預期的 4.07 至 4.27 美元，華爾街先前預期為 4.17 美元。

執行長 Enrique Lores 表示，各國對俄羅斯祭出的出口禁令，將影響產品出口，預料對本季 EPS 造成 3 美分的影響。

Lores 說：「我們已停止所有禁令規範下的產品運輸，但這也只占我們業務一小部分。」

強勁的 PC 需求仍促使惠普調升全年獲利展望，此外，惠普並預估，到了 2024 年，全球 PC 市場規模將高達 5600 億美元。

Lores 說：「現今的市場規模已明顯大於疫情前，我們不認為未來會繼續以 40% 的年增率成長，就像我們前兩年所見到的，但新的市場規模可望繼續保持。」

惠普 (HPQ-US) 盤後下跌 1.92%，稍早收盤上漲 0.26%，報每股 34.36 美元。

F2022 Q1(1 月為止) 財報關鍵數字：

營收年增 8.8% 至 170 億美元，高於華爾街預期的 165 億美元

調整後 EPS 為 1.10 美元，高於公司財務指引上限的 1.05 美元，和華爾街預期的 1.02 美元

Q1 各部門營收：

個人系統 (含個人電腦) 部門：年增 15% 至 122 億美元，遠高於華爾街預期的 116 億美元。其中商用端收入大增 26%，消費端收入年減 1%；PC 單位銷量下滑 6%，其中筆電銷量下滑 9%，桌電銷量增長 3%。

印表機：年減 4% 至 48 億美元。其中消費端營收大減 23%，商用端營收年增 9%。

Lores 表示，上季業務組合表現取得良好進展，其中遊戲 PC 收入成長 20%，周邊設備收入增逾 40%，工業圖形和 3D 列印收入增逾 20%。惠普並未公布前述業務的具體收入金額。

個人電腦方面，惠普發現商業和高階產品需求尤其強勁，其在消化積壓訂單上也取得進展，部分地區的供應鏈情況正在改善，不過但因部分東南亞國家疫情較嚴峻，干擾列印設備生產作業，惠普警告，今年 3D 列印機業務仍面臨供應限制。

惠普還宣布 15 億美元的庫藏股計畫，該公司此前承諾在 2022 會計年度回購至少 40 億美元的股票。