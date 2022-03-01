〈美股熱門股〉國際油價高漲助攻？特斯拉盤中勁揚逾7%

隨俄烏戰事持續，國際油價不斷攀升，從一般觀點來看，高油價對特斯拉與電動車的普及是有利的，特斯拉周一（28 日）盤中股價漲逾 7%，然而特斯拉股票是否受油價拉抬影響而走高仍有待觀察。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價上漲 7.32%，至每股 869.16 美元。

根據巴隆周刊（Barron"s）報導，特斯拉股價上漲與表現出眾有幾個潛在原因：Bernstein 分析師上調目標價、近期表現不佳、國際油價上漲、電動車成本減少。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 將特斯拉股票目標價從每股 300 美元上調至每股 450 美元，不過仍維持該股「賣出」（Sell）評等。

Sacconaghi 指出，儘管最近美股出現回落，但科技股的估值仍高于歷史水準，且與汽車業相比，特斯拉同業電動車公司的成長通常有著更高的利潤，而且周期更短。

另一個原因可能是特斯拉近期股價表現不佳，該股上周下跌 5.5% 遜於那斯達克指數上漲 1.1%，不過周一可能會迎頭趕上。

此外，國際油價也可能發揮作用，西德州原油與布蘭特原油受俄烏戰事影響周一持續上漲，意味著汽油價格也將走高，一般汽油車成本提高，讓電動車看起來更具吸引力。

在「正常」油價下，購買並保養一台特斯拉可能會比買一般汽車加上 4 至 5 年的油錢還便宜，不過在高油價波動情況下，後者的油錢平衡點可能會被壓縮 1 年。

值得注意的是，電動車用電池價格也產生變化，汽車製造商計畫在未來幾年將電池成本削減一半，此舉將使一輛新的電動車購買價格降低 3,000 至 4,000 美元。

然而，在評估任何商品價格對電動車廣泛普及的影響時，還需考慮許多因素，但從長遠來看，決定電動車普及最主要的因素不外乎是成本、品質與駕駛指標是否優於傳統汽車。