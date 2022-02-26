〈俄烏衝突〉將俄逐出SWIFT？歐盟審慎評估「核彈級金融武器」影響

歐盟正在考慮將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，但在祭出「核彈級」金融武器前，歐盟表示將很快分析出此行動將帶來的後果。

歐盟財長會議週五 (25 日) 在巴黎召開，就對俄羅斯實施的制裁進行討論。俄國入侵烏克蘭後，歐盟已決定實施一攬子制裁措施，包括對 70% 俄羅斯銀行業市場和主要國有企業的金融制裁。

由於將俄國逐出全球支付系統 SWIFT 作為制裁的聲浪高漲，歐盟財長要求歐洲央行和歐盟委員會在未來數小時內對此行動後果進行分析評估。

法國財政部長 Bruno Le Maire 表示：「SWIFT 是金融核武器，將使俄羅斯金融機構與全球其他金融機構隔絕，當手中有核武器時，在使用前它之前會思考，一些成員國有所保留，但法國沒有。」

英國首相強生週四 (24 日) 敦促其他國家將俄國逐出 SWIFT，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞皆表態支持，烏克蘭外交部長 Dmytro Kuleba 週五敦促美國國務卿布林肯利用華盛頓的影響力，讓猶豫不決歐盟國盡快祭出此類制裁。

英國首相強生週四 (24 日) 敦促其他國家將俄國逐出 SWIFT (圖片：AFP)

不過一些歐洲國家有所遲疑，因為擔心俄羅斯能源進口的付款方式以及歐盟債權人是否會得到償付。

德國政府發言人週五稍早前表示，將俄國逐出 SWIFT 在技術上很難安排，並將對德國和德國企業在俄羅斯的交易產生巨大影響。德國財長 Christian Lindner 在歐盟財長會議上表示：「我們對此類制裁態度是開放的，但我們必須知道自己在做什麼。」

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 表示，這個選項還必須提交給成員國並評估其確切影響，以便他們做出明智的決定。

俄羅斯 2014 年併吞烏克蘭克里米亞半島 (Crimea) 時，西方國家也曾威脅將俄羅斯踢出 SWIFT，當時初步估計可讓俄羅斯 GDP 減少 5%，足見制裁影響力不容小覷。