〈俄烏衝突〉美對俄出口管制豁免這些項目 恐削弱制裁力道

美國對俄羅斯入侵烏克蘭實施出口管制，初步看來範圍廣泛，但專家分析，由於排除掉手機、原油設備、飛安零件等，加上管制出貨的難度，對俄國實際造成的經濟打擊可能沒有想像中強而廣泛。

美國目前仍允許出口項目包括人道物資、家用電子等消費性產品，美國也開放手機和某些筆記型電腦等消費通訊裝置出口，只要不是出貨給支持俄國軍隊、政府雇員或附屬機構。

華府貿易律師 Doug Jacobson 說，美國新規定洋洋灑灑長達 86 頁，但實際檢視可發現這不等於全面禁運，裡面排除很多項目，例如俄羅斯公民的手機，某些油田設備，以及涉及飛安的飛機零件。

美國和歐盟、英國、日本、紐西蘭、加拿大等國周四都實施類似的出口限制。其中，美國的出口管制源自商務部大幅擴充「外國直接產品規定」(FDPR) 範圍，要求外國產品若使用美國技術生產，必須先取得美國許可證才能供貨給俄國。

總統拜登預估，新一輪管制可切斷俄羅斯一半以上的高科技進口，但實際成效取決於多邊合作，包括外國製造商的專業知識，以及外國執法機構的檢查。事實上，某些採取類似制裁的夥伴國家，不受該規定所約束。

美國商務部統計，美國 2020 年對俄國出口不到 50 億美元，但在歷史性的多邊合作下，俄國超過 500 億美元關鍵產品供應將受到限制。

一名商務部高階官員表示，切斷所有消費者科技產品供貨，會削弱俄國人民反對普丁壓制的努力，也會傷害媒體獨立性。

曾任商務部官員的 William Reinsch 說，出口管制就像一把「雙面刃」，規定愈複雜，企業就愈難執行。

Reinsch 表示，對仰賴俄國市場的大企業和出口商來說，停止銷售可能是最簡單的方法。某家晶片製造商為了釐清出口規定，已經禁止對俄國所有供貨。