〈美股盤後〉拜登祭俄第二波制裁 道瓊狂瀉850點後逆轉勝

俄羅斯週四 (24 日) 全面入侵烏克蘭，引爆全球市場巨震，繼亞股、歐股接連下滑後，美股早盤遭遇暴擊，資金大舉轉向避險，黃金、美元走強，美債殖利率一度摜破 1.85%，不過美國總統拜登盤中宣布對俄羅斯實施第二波制裁，投資人逢低買入科技股，美股尾盤出現驚人逆轉，道瓊自早盤狂瀉逾 850 點後翻紅，收漲近 100 點，那指告別熊市收漲 3.34%。

政經消息，俄羅斯宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」，俄國總統普丁表示，此次行動的目的在於保護 8 年來一直遭受基輔政權欺凌和種族滅絕的人，烏克蘭宣布與俄國斷交，實施全國戒嚴。

俄羅斯週四以陸、海、空全面入侵烏克蘭，累計超過 203 次的襲擊，癱瘓烏克蘭境內 11 座軍用機場、3 個指揮點、1 處海軍駐地，還佔領車諾比核電廠地區，烏克蘭首都基輔恐將在數小時內淪陷。

拜登與七國集團 (G7) 領袖召開緊急會議後，宣布對俄國實施新一波制裁，包括限制俄國用美元、歐元、英鎊與日圓的交易能力，凍結俄國所有在美國的資產，限制對俄國高科技產品出口，中止俄軍取得資金與擴張能力。

拜登還授權待命部隊部署至德國以保護北約 (NATO) 盟國，但並未把俄國逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統，普丁也未列制裁名單內。

烏克蘭週五準備發動新一波攻擊， G7 同聲譴責俄羅斯，將提出經濟與金融制裁，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，最新制裁將全面防堵俄羅斯取得重要技術及市場。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.30 億例，死亡數突破 592 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 92.07 點，或 0.28%，收 33,223.83 點。

那斯達克指數上漲 436.1 點，或 3.34%，收 13,473.59 點。

標普 500 指數上漲 63.2 點，或 1.5%，收 4,288.7 點。

費城半導體指數上漲 121.36 點，或 3.70%，收 3,399.16 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，資訊科技 (+3.47%)、通訊服務 (+3.13%) 與非必需消費品 (+2.54%) 板塊領漲，必需消費品 (-1.71%)、金融 (-1.17%) 與能源 (-0.87%) 板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王揮別早盤頹勢。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.67%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 4.61%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 4.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 5.11%。

道瓊成份股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 大漲 7.22%；寶僑 (PG-US) 上漲 2.71%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.45%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.42%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.52%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.06%；高盛 (GS-US) 跌 0.29%。

費半成份股回暖迎春。Nvidia (NVDA-US) 大漲 6.08%；AMD (AMD-US) 大漲 6.24%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.35%；美光 (MU-US) 上漲 1.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.94%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.64%。

台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.47%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 0.84%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.75%；中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 1.18%。

企業新聞

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.70% 至每股 108.93 美元。阿里巴巴週四盤前公布 2022 會計年度第三季財報，由於核心電子商務業務成長平淡，而且競爭加劇侵蝕銷售，營收僅年增 10%，為 2014 年上市以來最慢增幅

莫德納 (MRNA-US) 暴漲 15.10% 至每股 156.23 美元。莫德納最新財報表現亮眼，每股純益為 11.29 美元，營收為 72 億美元，皆優於分析師預期，該公司預計今年將銷售至少 190 億美元的新冠病毒疫苗。

經濟數據

截至 2 月 19 日當週，美國初領失業金人數報 23.2 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，較前一週有所下滑，顯示勞動力市場有所改善，而前值自 24.8 萬人上調至 24.9 萬人。

華爾街分析

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，在高通膨、升息前景和歐洲戰爭之間，對於投資者來說，現在似乎無法承受。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「俄羅斯入侵烏克蘭讓本已緊張的一年市場雪上加霜，投資者先拋售，然後疑問，但過去的重大地緣政治事件通常是短期市場問題，特別是在經濟基礎穩固的情況下。」

Globalt Investments 投資組合經理 Keith Buchanan) 表示：「全球央行確實齊心協力抑制通膨而不造成重大破壞，也不會出現貨幣政策錯誤的可能性，然而，如果在增長前景減弱的同時通膨壓力加速，那肯定是令人擔憂的。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)