美制裁俄國下一步？美智庫：俄版華為禁令

美國總統拜登週二 (22 日) 實施首波制裁行動後，外界關注美方還有哪些制裁方式？美國智庫「大西洋理事會」 (Atlantic Council) 表示，美方可能如法炮製俄國版的華為禁令。

俄羅斯總統普丁週一簽署行政命令，承認烏克蘭東部 2 個分離共和國獨立地位，並派遣部隊進駐執行「維和任務」，美國總統拜登週二 (22 日) 指責俄國入侵烏克蘭，宣布制裁俄羅斯的銀行、主權債務和個人，並強調這僅是首波制裁行動。

拜登政府制裁俄羅斯的下一步可能是什麼？美國智庫「大西洋理事會」 (Atlantic Council) 週二預估，美國可能動用曾用來對付華為的《外國直接產品規則》(FDPR)，減弱俄羅斯取得或使用源自美國技術的能力。

美國商務部在 2019 年以國安為由，對中國科技巨頭華為祭出禁令，華為手機被禁用美國晶片或 Android 作業系統，而自禁令生效以來，華為手機市占率大幅下降。

自禁令生效以來，華為手機市占率大幅下降 (圖片：AFP)

《華盛頓郵報》報導指出，望眼全球，沒有一種晶片或半導體是在沒有美國工具的情況下製造的，也沒有一個晶片或半導體是在沒有美國軟體的情況下設計的，因此，美國禁令範圍沒有限制。

若美方對俄國祭出此禁令，蘋果 (AAPL-US) 和 Google (GOOGL-US) 將被迫停止向俄羅斯設備發送更新，即使是在俄羅斯開發的應用程式也將被禁止向美國應用程式市場發送更新。電話網路和資料中心也可能被禁止使用美國的軟體或硬體。換句話說，它將削弱俄羅斯以任何可能的方式使用與美國有關的任何技術的能力。

大西洋理事會稱，俄國版華為禁令將阻礙俄羅斯採購關鍵晶片、積體電路和微處理器以及其他先進技術的能力，這些技術對俄國的國防部、民航局和人工智慧 (AI) 機構至關重要。俄羅斯可能很快就會加入華為的陣營，見識這些措施的影響。

Emso Asset Management 高級資金經理 Jens Nystedt 表示，這只是第一波制裁，他們將根據實際情況保留最懲罰性的制裁措施。