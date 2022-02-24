〈俄烏衝突〉網攻不斷！烏克蘭國會、外交部與數家銀行網站全癱瘓當機

俄烏兩國瀕臨戰爭之際，烏克蘭副總理、數位轉型部長費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 週三 (23 日) 表示，烏克蘭遭遇大規模網路攻擊，多個政府機構與數家銀行網站全部癱瘓當機。

隨著烏克蘭東部衝突導致緊張升級，俄烏邊界出現大量集結軍隊，烏克蘭數位轉型部長費多羅夫週三指出，烏克蘭國會、政府部門、外交部網站全當機，處於離線狀態，無法訪問進入，而且就連當地數家銀行也遭到網路攻擊，無法提供服務。

費多羅夫稱，這些網站都遭到分散式阻斷服務攻擊 (DDoS)。駭客透過用流量淹沒受害者的網路或伺服器，使其他人無法進行訪問。不過，此次網攻來源尚未得到證實。

烏克蘭國會網站遭到攻擊掛點 。 (圖片：AFP)

網路安全公司 ESET 的研究人員週三推文表示，一種新型破壞性軟體已攻擊烏克蘭數百台電腦，這表示過去幾個月可能一直在進行攻擊。

賽門鐵克 (NLOK-US) 技術主任 Vikram Thakur 稱：「網路病毒感染已廣泛傳播，我們在烏克蘭和拉脫維亞看到了網攻行動。」

一位美國官員週三表示，俄羅斯侵略行動將從網路攻擊開始，隨後可能會在夜間進行地面入侵。白宮發言人表示，他們正在密切關注這些消息。

烏克蘭上週已遭遇類似的攻擊，有四個政府網站因此癱瘓，當局都歸咎俄國為幕後黑手，俄羅斯予以否認。

早前歐盟就認為烏俄戰爭將伴隨網路攻擊展開，歐盟成員國已擬定一支 8 至 12 名網路安全專家小組，提供烏克蘭必要的網路防禦援助，烏克蘭也將從北約取得網路相關的援助。