〈財報〉Coinbase Q4告捷 但預警Q1交易量下降 盤後挫約5%

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周四 (24 日) 盤後公佈的第四季營收、獲利均優於分析師預期，但因財報電話會議上對第一季預期黯淡，盤後股價約下跌 5%。

Coinbase 預測，與 2021 年第四季相比，2022 年第一季 每月交易用戶 (MTU) 和交易總額都將下降，其原因歸咎於加密資產波動性下降和加密貨幣市值本季迄今下降 20%。該公司表示，由於地緣政治不穩定與美國聯準會 ( Fed) 示意收緊財政等宏觀經濟因素推動，令加密貨幣市值下降。

Coinbase 預測，由於加密貨幣資產價格下降，第一季訂閱和服務營收也將下降。

近時確認，Coinbase 周四收高 3.95%，盤後下跌 5.32%，報每股 170 美元

第四季財報關鍵 vs 分析師估值

EPS：3.32 美元 vs. 1.85 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：25 億美元 vs. 19.4 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：8.4 億美元 (較上季 4.06 億美元翻升一倍，2020 年同期為 1.77 億美元)

調整後 EBITDA：12 億美元

每月交易用戶 (MTU)：1140 萬人 (較上一季 740 萬人增加 54%)

每位用戶平均交易營收：64 美元

交易總額：5470 億美元 (上一季 3270 億美元)

儘管 2021 年主要加密貨幣的價值總體呈爆炸式增長，但 12 月主要加密貨幣表現疲軟，投資者此歸咎於加密貨幣對能源的消耗量令人擔憂，以及一些宏觀經濟因素，例如 Omicorn 新冠變種病毒的興起等。

在第四季財報電話會議上，執行長 Brian Armstrong 駁斥「加密貨幣產業恐進入寒冬」的說法，他說，加密貨幣現在有重要的用例，這與早期加密產業冬夏季周期的狀況不同。

Coinbase 先前警告股東，由於其業務「波動劇烈」，因此應將其股票視為長期投資。

近期走勢可證明此點。由於對俄烏局勢的擔憂，比特幣等主要加密貨幣近期走跌，這也讓一些分析師質疑「比特幣可在地緣政治不穩定時期充當避險貨幣」的說法。

Coinbase 在致股東的信中警告，2022 年公司業務也將持續存在相當大的不確定性。

「進入 2022 年，我們面臨更多未知數，這使得我們的業務更難以預測。」該公司指出，除了難以預估的加密貨幣資產價格、升息和通膨等，還面臨全球宏觀經濟阻力，但公司看到加密貨幣的機會和獲採用程度上升。

財務長 Alesia Haas 表示，雖然 Coinbase 股價走勢與加密貨幣價格變化有很大程度上的關聯性，但公司希望投資者最終能考量平台的多元性，讓這兩者脫鉤。

她還提到，Coinbase 正要推出非同質化貨幣 (NFT) 平台，且 NFT 價格和數量「與其他加密資產的相關性較低」。

