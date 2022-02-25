〈財報〉Coinbase Q4告捷 但預警Q1交易量下降 盤後挫約5%

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周四 (24 日) 盤後公佈的第四季營收、獲利均優於分析師預期，但因財報電話會議上對第一季預期黯淡，盤後股價約下跌 5%。
Coinbase 預測，與 2021 年第四季相比，2022 年第一季 每月交易用戶 (MTU) 和交易總額都將下降，其原因歸咎於加密資產波動性下降和加密貨幣市值本季迄今下降 20%。該公司表示，由於地緣政治不穩定與美國聯準會 ( Fed) 示意收緊財政等宏觀經濟因素推動，令加密貨幣市值下降。
Coinbase 預測，由於加密貨幣資產價格下降，第一季訂閱和服務營收也將下降。
近時確認，Coinbase 周四收高 3.95%，盤後下跌 5.32%，報每股 170 美元
第四季財報關鍵 vs 分析師估值
- EPS：3.32 美元 vs. 1.85 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：25 億美元 vs. 19.4 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：8.4 億美元 (較上季 4.06 億美元翻升一倍，2020 年同期為 1.77 億美元)
- 調整後 EBITDA：12 億美元
- 每月交易用戶 (MTU)：1140 萬人 (較上一季 740 萬人增加 54%)
- 每位用戶平均交易營收：64 美元
- 交易總額：5470 億美元 (上一季 3270 億美元)
儘管 2021 年主要加密貨幣的價值總體呈爆炸式增長，但 12 月主要加密貨幣表現疲軟，投資者此歸咎於加密貨幣對能源的消耗量令人擔憂，以及一些宏觀經濟因素，例如 Omicorn 新冠變種病毒的興起等。
在第四季財報電話會議上，執行長 Brian Armstrong 駁斥「加密貨幣產業恐進入寒冬」的說法，他說，加密貨幣現在有重要的用例，這與早期加密產業冬夏季周期的狀況不同。
Coinbase 先前警告股東，由於其業務「波動劇烈」，因此應將其股票視為長期投資。
近期走勢可證明此點。由於對俄烏局勢的擔憂，比特幣等主要加密貨幣近期走跌，這也讓一些分析師質疑「比特幣可在地緣政治不穩定時期充當避險貨幣」的說法。
Coinbase 在致股東的信中警告，2022 年公司業務也將持續存在相當大的不確定性。
「進入 2022 年，我們面臨更多未知數，這使得我們的業務更難以預測。」該公司指出，除了難以預估的加密貨幣資產價格、升息和通膨等，還面臨全球宏觀經濟阻力，但公司看到加密貨幣的機會和獲採用程度上升。
財務長 Alesia Haas 表示，雖然 Coinbase 股價走勢與加密貨幣價格變化有很大程度上的關聯性，但公司希望投資者最終能考量平台的多元性，讓這兩者脫鉤。
她還提到，Coinbase 正要推出非同質化貨幣 (NFT) 平台，且 NFT 價格和數量「與其他加密資產的相關性較低」。