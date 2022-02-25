〈美股熱門股〉莫德納Q4財報亮麗、財測樂觀 盤中股價漲逾13%

莫德納（Moderna）周四（24 日）盤前公布去年第四季亮麗財報，營收、獲利皆優於分析師預期，並提高全年疫苗銷售預估，也宣布 30 億美元股票回購計畫。

莫德納 (MRNA-US) 受去年第四季財報利多加持，截稿前，盤中股價上漲 13.26%，每股暫報 153.72 美元。

該公司上季營收報營收報 72 億美元、經調整後每股獲利報 11.29 美元，皆優於分析師預估的 67.8 億與 9.9 美元，並且預估今年疫苗銷售額至少達 190 億美元，高出先前預估的 170 億美元，同時宣布 30 億美元的股票回購計畫。

Bancel 表示，190 億美元的預估僅反映已簽署的購買協議，尚未計算美國潛在的銷售額，因為美國政府尚未簽署 2022 年的預購協議，不過他拒絕就美國疫苗定價發表評論，僅說隨疫苗進入正常的私人市場，價格將會上漲。

Bancel 提到，隨新冠變種病毒 Omicron 在美國與世界各地消退，全球可能正在走出大流行階段，不過仍強調今年秋季仍有需要施打追加劑，特別是 50 歲以上或有潛在疾病的族群，也認為新冠病毒正在轉變成地方性的流行病，有需要每年施打疫苗。

莫德納目前正在進行針對 Omicron 病毒的追加劑臨床試驗，不過由於美國與其他地區 Omicron 感染病例已大幅下降，現階段還不清楚目前該類疫苗需求狀況。

莫德納總裁 Stephen Hoge 表示季節性的追加劑對預防病毒是必要的，也認為若病毒持續突變會讓目前的免疫水準承壓。

與此同時，該公司醫療官 Paul Burton 認為新冠病毒有強大的傳染力，未來可能需要一種同時針對 Omicron 和 Delta 兩種病毒的追加劑，以達到更好的保護力。

至於現況，莫德納的新冠疫苗尚未獲美國食品藥物管理局（FDA）批准用於 12 至 17 歲青少年，主要是考量到併發心肌炎疑慮，該局正在審查數據，莫德納也表示在 FDA 批准前，不會要求 FDA 把疫苗接種資格擴大至 6 到 11 歲的兒童。

此外，莫德納將於 3 月公布針對 5 歲以下兒童的低劑量疫苗實驗臨床數據。