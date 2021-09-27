本週操盤筆記：眾院最終表決3.5兆美元預算支出、多位Fed官員發表談話、美光財報

本週重點國際財經大事包括：美國眾議院最終表決 3.5 兆美元預算支出、多位聯準會 (Fed) 官員發表談話、美光財報，其中市場最為關注眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出。

本週操盤筆記 (0927-1001)

1. 眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出：

週一 (27 日) 美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決，但眾議員民主黨內部卻仍存在意見分歧，眾院民主黨議員已相繼表示，不太可能在下週眾議院投票前達成協議。

2. 多位 Fed 官員發表談話：

在 9 月 FOMC 會議結束後，聯準會 (Fed) 官員也結束緘默期，本週多位 FOMC 票委將陸續發表談話，包括紐約 Fed 主席威廉斯、Fed 理事布蘭納德、Fed 主席鮑爾等人。

其中，Fed 主席鮑爾將於週三 (29 日) 與英國央行 (BOE) 主席貝利、日本央行 (BOJ) 主席黑田東彥、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德共同出席 ECB 所舉行的金融論壇小組並發表談話。

市場預期，四大央行主席將可能對後新冠疫情的經濟復甦、當前的高通膨現況、數位貨幣等議題共同討論。

3. 美光財報：

台北時間週三 (29 日) 清晨，全球記憶體巨頭美光 (MU-US) 將公布新一季財報，市場預期，美光營收和每股盈餘 (EPS) 將符合先前公司的財測指引。

高盛分析師 Toshiya Hari 在最新研報中表示，預計美光 4Q21 營收和每股盈餘將符合公司財測，但由於 DRAM 及 NAND 報價走弱，故 1Q22 財測可能會進行下調。

Toshiya Hari 警告，近期記憶體設備因為 PC 市場的疲軟，故美光有可能庫存出現上升，加上公司給出的財測較保守，估計 1Q22 的財測表現可能相對黯淡。

4. 美財長葉倫出席全美商業經濟協會年會：

週三 (29 日) 美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會並發表談話，市場預期，葉倫將在該場會議上呼籲國會「調高債務上限」，以避免美國陷入債務違約。