逢低買入 散戶趁恒大債務危機對美股投入19.3億美元

據數據顯示，當週一 (20 日) 恒大債務危機衝擊美股市場時，散戶大舉買入，堅持逢低買進的投資策略。

數據分析公司 VandaTrack 的數據指出，散戶投資者在週一對美股投入了 19.3 億美元，創下新冠肺炎疫情以來的第四大買超日。

散戶買入主要是集中在標普 500 指數 ETF (SPY-US) 和 Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (QQQ-US)。VandaTrack 表示，這兩檔 ETF 週一的總流入量達到 3.37 億美元。顯現出散戶投資人傾向在股票下跌時買入，並且相信股票將繼續上漲。

相反，機構投資人卻因擔憂恒大債務危機瀕臨違約而拋售股票。報告中顯示，散戶買超美國銀行類股，意味著恆大危機成為焦點，而機構投資人正拋售。此外，散戶賣超美國航空類股，顯示機構投資人買超，為經濟重啟類股建立部位。

大摩市場大師 Marko Kolanovic 是建議投資人將恒大債務危機出現的拋售作為買入機會的專家之一。 Kolanovic 表示，美股在週一大跌，是市場反應過度，加上流動性環境差，因此引發技術性賣壓。他預期，受惠疫情趨緩，以及企業第三季獲利展望樂觀，美股有望出現反彈。

有「女股神」之稱的方舟投資總裁伍德 (Cathie Wood) 也在週一趁機買入 404,020 股 Robinhood 股票和 96,251 股 Coinbase 股票。這 2 家公司的股價當日均下跌超過 5%。若是以週一的收盤價計算，伍德共購買了價值 2280 萬美元的 Coinbase 的和價值 1640 萬美元的 Robinhood 的股份。