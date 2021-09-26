美國讓孟晚舟獲釋改善中美關係 卻也付出代價

華為財務長、創辦人任正非之女孟晚舟獲釋返中，美國滿足了中國就改善關係提出的關鍵要求之一，為兩國關係鋪平了道路，但代價是讓外界抨擊「人質外交」的北京當局獲益。

孟晚舟與與美國達成了延期起訴協議，以解決與美國對伊朗制裁有關的刑事指控。幾小時之後，中國釋放了兩名加拿大公民康明凱 (Michael Kovrig) 與斯帕佛(Michael Spavor)，這兩人在孟晚舟 2018 年 12 月被捕的幾天後遭拘捕。

在此次協議的兩周前，拜登曾致電習近平，表示對北京將氣候變遷進展與其他要求聯繫起來感到沮喪，包括釋放孟晚舟以及取消制裁和取消懲罰性關稅。中國則一直堅持需要由美國來邁出改善雙方關係的第一步，直指「美方應與中方相向而行」。

上周五 (24 日) 的協議似乎就在往這個方向前進，這是美國為緩和與北京的關係而採取的多年來最大的舉措。此前在華盛頓兩黨的支持下，美國對中國執行了一系列懲罰性措施。雖然仍有許多問題未解，但進一步合作的最大絆腳石之一，現在已經消失。

政策研究機構全球化智庫（CCG）創始人兼理事長王輝耀表示，這是一個非常重大的舉動，象征著中國和美國的新起點。接下來雙方肯定會在氣候變化和關稅方面進行合作。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，有跡象表明，雙方不再希望局勢升級，但也不太可能降級。雙方都在試圖凍結緊張局勢的程度，這將持續相當長的一段時間。

對中國而言，除了拘捕如此高知名度人物所帶來 的侮辱之外，此案令人震驚還因為它展示了美國可以如何單方面對競爭對手實施制裁，並阻止其他國家進行正常的商業活動。中國也通過了相關立法，以期在中美競爭日益加劇的形勢下，提供更多應對美國制裁的工具。

美國田納西州共和黨參議員、曾任駐日本大使的 Bill Hagerty 指責拜登在中國「人質外交」面前採取了「姑息」政策。

中國長期以來一直表示所謂「人質外交」是「完全沒有根據的」，稱任何遵守中國法律的人都不應該害怕被捕。但中國當局在境內乃至香港就國家安全的廣泛定義，給外資企業帶來了風險。

至少就目前而言，商業組織非常樂見此次外交爭端獲得解決，儘管他們已注意到所帶來的持久損害。

加中貿易理事會董事總經理 Noah Fraser 表示，「隨著這次事件的結束，加拿大和中國的商業領袖們都將比以往有著更多的擔心或恐懼，但這是重建信心道路上必要的第一步。」

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