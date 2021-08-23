本週操盤筆記：全球央行年會傑克森霍爾、美國Markit製造業PMI、美中概股財報

本週重點國際財經大事包括：全球央行年會傑克森霍爾、美國 Markit 製造業 PMI、美股中概股財報，其中市場最為關注全球央行年會傑克森霍爾。

本週操盤筆記 (0823-0827)

1. 全球央行年會傑克森霍爾：

2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 將於美國時間週四 (26 日) 至週五 (28 日) 召開，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將出席致詞，市場預期鮑爾將針對縮減 QE 購債 (Taper) 放出更多線索。

歷年來的傑克森霍爾年會已經變成全球央行重要的政策風向標，去年鮑爾亦在 2020 傑克森霍爾年會上宣布平均通膨目標制 (AIT) 的貨幣政策框架，稱 Fed 將在一段時間內，尋求通膨率適度高於 2%。

2. 美國 Markit 製造業 PMI：

本週已開發國家如日本、英國、法國、德國、歐元區、美國等皆將公布 8 月 Markit 製造業 PMI，市場尤其關注美國數據。

當前市場預期美國 8 月 Markit 製造業 PMI 將小幅降至 63.0，略低於 7 月的 63.4。

3. 美股中概股財報：

本週包括京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 等皆將公布新一季財報，市場關注，在中國經濟表現疲軟的狀況下，中概股財報的業績狀況。

當前小鵬汽車財報廣受市場矚目，先前小鵬汽車於 8 月 2 日公布 7 月交車量報年增 228% 至 8040 輛，再創單月歷史新高，累計今年至 7 月 31 日止，小鵬汽車交車量達 38778 輛年增 388%。

4. 歐洲央行 7 月會議紀要：

週四 (26 日) 歐洲央行 (ECB) 將公布 7 月利率會議紀要，先前歐洲央行於 7 月會議上維持貨幣政策不變，但調整了前瞻指引，將中期對稱性通膨目標上調至 2%，即允許通膨在一段期間內略高於 2% 水平。

在評估融資條件和通膨前景後，歐洲央行決定繼續執行規模 1.85 兆歐元的疫情緊急購債計畫 (PEPP)，且購債速度將顯著快於今年前幾個月，直到 2022 年 3 月底，或是判斷疫情危機解除為止。

值得注意的是，歐洲央行管理委員會於 7 月修改了利率前瞻指引，將通膨目標自原先的「接近但低於 2%」上調至 2%，並允許通膨適度超標。

歐洲央行預期，利率將維持在「當前或更低水平」，直到看到通膨在預測期結束前達到 2%，並在預測期剩下時間內維持在該水平，確保通膨中期穩定在 2% 目標。