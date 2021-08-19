〈美股熱門股〉勞氏Q2財報靚漲近10% 羅賓漢看淡Q3盤後重挫9%

勞氏 Q2 財報靚 勁揚 9.59%

美國建材零售商勞氏（Lowe's）周三（18 日）公布 2021 會計年度第二季財報，營收獲利雙雙優於市場預估，並在建築商與專業人士支出增加下，提高全年財測，激勵股價勁揚 9.59% 至每股 199.73 美元。

勞氏 (LOW-US) 第二季營收報 275.7 億美元，每股獲利報 4.25 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 268.5 億美元與 4.01 美元。第二季同店銷售下降 1.6%，但仍優於 StreetAccount 預估的下跌 2.2%。此外居家安裝業務成長 10%、專業業務成長 21%。勞氏預估近年全年營收為 920 億美元，高於先前預估的 860 億美元。

由於消費者在居家防疫期間開始購屋、翻修裝潢，掀起一股 DIY 熱潮，提振勞氏過去一年內的銷售額。然而隨著疫苗接種、防疫限制鬆綁，勞氏執行長 Marvin Ellison 表示零售商看到業務正在轉變。他說，儘管廚房、浴室、地板、電器等銷售依然強勁，但顧客開始安排旅遊等其他行程，居家裝修熱潮漸漸退去。

羅賓漢 Q3 看淡 盤後重挫 8.92%

羅賓漢 (HOOD-US) 周三盤後公布 2021 會計年度第二季財報，儘管在加密貨幣交易熱絡下營收猛增逾 131%，但未能實現獲利，該公司也警告第三季業績恐受交易放緩影響，盤後股價重挫 8.92% 至每股 45.36 美元。

羅賓漢第二季營收報 5.65 億美元，較去年同期 2.44 億美元成長逾 131%，接近該公司預估的 5.46 億至 5.74 億美元區間。第二季淨損 5.02 億美元，合每股虧 2.16 美元，符合該公司預估的 4.87 億美元至 5.37 億美元區間。

第二季加密貨幣收入報 2.33 億美元，占第二季整體營收所占的比重從第一季的 17% 躍升至超過 51% 。

羅賓漢在財報中表示，在截至 2021 年 9 月 30 日的 3 個月裡，預計受到淡季影響、加上加密貨幣交易活動減少，營收可能下滑，新的用戶數也將遠低於前一季。

分析師唱旺黑莓 上漲 4.24%

投銀 Canaccord Genuity 分析師看好黑莓 (BB-US) 的軟體發展前景，將其股票評等從賣出（Sell）上調至持有（Hold），周三股價上漲 4.24% 至每股 10.08 美元。

黑莓曾經是智慧型手機的霸主，但如今已轉型成一家軟體公司，並一直在為手機相關專利組合尋找買家。

Canaccord Genuity 分析師 T. Michael Walkley 表示，採訪黑莓兩位公司高層後，對該公司的安全軟體服務銷售感到樂觀。他說：「黑莓高層終於有了一個令人信服的計畫來擴大其安全業務，前提是軟體授權協議能順利完成。」

Walkley 補充說，黑莓似乎在扭轉頹勢，但在新產品推出、銷售機會出現，以及軟體與服務整體營收成長等正面訊號出現前，對該公司股票仍持保留態度。Walkley 將黑莓目標價維持在每股 10 美元。