市況有雜音、情緒指標卻居高不下 花旗：美股若回檔10%很合理

花旗分析師周四 (19 日) 表示，美股若回檔 10% 似乎相當合理，目前任何走弱跡象都值得關注，因為在市場情緒訊號持續不利的情況下，股市估值不再具有吸引力。

花旗表示：「恐慌 / 狂熱指數目前仍然很高，並預警未來將出現回檔。目前該指數的高檔是自 1999-2000 年修正以來最長的狂熱時期，預計可能會有變化。」

花旗恐慌 / 狂熱指數 (圖: Marketwatch)

花旗警告：「目前華爾街過於自滿，有趣的是，客戶不擔心潛在更高的徵稅、聯準會 (Fed) 縮減債券購買量或通膨。儘管 6 月一項調查發現逾半數客戶認為通膨可能持續 12 個月。」

花旗分析師認為，恐慌 / 狂熱指數顯示，幾個月以來市場過於看多，市場回調可能迫在眉睫，尤其應該注意企業營收成長放緩。第二季美股企業獲利整體仍強勁，據 FactSet 8 月初統計，標普 500 中有 88% 企業 Q2 財報優於預期，是 2008 年來最高水準。

富國銀行投資長 Darrell Cronk 本周將通膨列為 10 大市場風險之首，並指出自去年 10 月以來，標普 500 指數持續飆升，且都未出現 5% 的回檔。一些華爾街分析師預計，Fed 最早可能於今年開始縮減債券購買規模，Cronk 也認為，現在正是開始收緊超寬鬆貨幣政策的時候。

此外，由於通膨、 Delta 變種病毒對美國經濟擴張影響大於預期，高盛經濟學家將美國第三季經濟成長預期從 9% 下調至 5.5%。

花旗報告顯示，花旗經濟驚奇指數 (ESI) 主要經濟體已經開始下滑，分析師認為， Delta 變種病毒可能是近期供應鏈問題惡化和股價下跌的原因，並可能轉化成企業獲利將面臨的問題，原先明朗市況已經飄來一朵朵烏雲。