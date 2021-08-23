美國副總統：與新加坡達成一系列協議 將啟動高級別供應鏈對話

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 周一 (23 日) 表示，已經與新加坡就網路安全、氣候和公共衛生，達成一系列協議，包括一個高級別的供應鏈對話。

賀錦麗與新加坡總理李顯龍發表聯合聲明，宣布啟動成長與創新夥伴關係計畫 (Partnership for Growth and Innovation)，將重點關注數位經濟、能源與環境技術、先進製造業和醫療健保領域。

雙方重申美國與新加坡的持久關係，以及加強一個自由開放的印太地區的共同願景，和東南亞和平與穩定方面的共同利益。

據《彭博》報導，旨在促進供應鏈合作的對話，將包括與美國和新加坡產業領袖的小組會談，以及政府與政府之間的對話。目前還沒有詳細的內容，不過賀錦麗周二還會在新加坡會見民營企業與政府領導人，以討論此事。

在前往東南亞之前，賀錦麗表示，她與通用汽車執行長 Mary Barra 進行了交談，討論了全球晶片短缺以及美國對印太地區國家在技術上的依賴。她認為，半導體供應鏈問題非常真切。

一位官員表示，深化經濟關係的努力不包括就新貿易協議進行談判。

官員說，雖然貿易是賀錦麗亞洲之行的一部分，但就類似於跨太平洋伙伴關係 (TPP) 的框架或者是數位貿易協議進行談判，都不在她本次日程安排中。

政府高級官員稱，兩位領導人還談論了東南亞國家聯盟的影響力以及包括中國、緬甸在內的其他地區問題。賀錦麗明確表示，雖然美國樂見與北京之間的激烈競爭，但拜登政府不希望這種競爭轉向衝突。

美國強調，不會要求其他國家在華盛頓和北京之間選邊站。