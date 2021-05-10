本週操盤筆記：拜登就基建計劃會晤國會領袖、Fed票委談話、3大機構原油展望

本週重點國際財經大事包括：拜登就基建計劃與國會領袖會面、多位 Fed 票委發表談話、三大機構原油展望報告、美股財報季尾聲，其中市場最為關注拜登就基建計劃與國會領袖會面。

本週操盤筆記 (0510-0514)

1. 拜登就基建計劃與國會領袖會面：

美國總統拜登將於週三 (12 日) 與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)、參議院多數黨領袖舒默 (Charles Schumer)、參議院少數黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 和眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 開會討論 2.25 兆美元基建計劃。

另外，拜登也將於週四 (13 日) 與 6 位共和黨參議員會面，亦將就基建計劃舉行會談。

2. 多位 Fed 票委發表談話：

本週多位 Fed 票委將發表談話，包括芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)、Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、舊金山分行主席戴利 (Mary Daly)、亞特蘭大分行主席波斯提 (Raphael Bostic) 等人。

市場聚焦，在上週美國公布慘澹的 4 月非農報告之後，Fed 票委們對於今年的美國經濟前景、以及未來將要啟動的縮減 QE 購債，是否可能進一步做出說明。

3. 三大機構原油展望報告：

OPEC、EIA、IEA 等三大原油機構將於本週公布每月原油市場展望報告，而在當前全球第三大原油消費國印度疫情急遽升溫之下，原油的需求前景正飽受衝擊。

值得關注 OPEC、EIA、IEA 三大機構是否將下修今年內的原油市場需求，以及是否可能重新啟動減產。

4. 美股財報季尾聲：

本週美股要邁向美股財報發布季的尾聲，重要個股包括迪士尼 (DIS-US)、應用材料 (AMAT-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、Lumentum (LITE-US) 等公司。

而據 FactSet 統計至上週五 (7 日) 止，S&P 500 公司已有 88% 發布財報，其中高達 86% 之公司每股盈餘 (EPS) 表現是超越市場預期，創下自 2008 年金融海嘯以來的最佳紀錄。