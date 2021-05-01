拜登上任百日內 Moderna報酬率勇冠那斯達克100 特斯拉倒數第三

周五 (30 日) 適逢拜登 (Joe Biden) 上任百日，美股平均表現不俗。觀察這段期間各指數表現，Moderna 以超過 1 倍的高報酬率，榮登那斯達克 100 指數成分股榜首，特斯拉則以 - 26% 大幅落後，位居倒數第三。

截至 4 月 29 日，即拜登就任的前 99 天，道瓊工業指數平均上漲 10.1%，為美國歷任總統就職前 100 天以來第二高漲幅，僅次於羅斯福 (Franklin D. Roosevelt) 在 1933 年創下的紀錄。標普 500 指數表現更好，平均漲幅達 10.9%，也是僅次於羅斯福執政以來的最佳表現。

標普成分股當中，又以希捷科技 (STX-US) 報酬率最佳。自拜登 1 月 20 日接任總統以來，希捷科技已漲 59%，再來是服飾零售商 GAP(GPS-US)的 54%，內衣品牌維多利亞的秘密母企 L Brands(LB-US)也漲 46%，其他如富國銀行 (WFC-US)、惠普(HPQ-US)、推特(TWTR-US) 報酬率均名列前 20。

那斯達克綜合指數在拜登就任前 99 天內漲了 9.3%，那斯達克 100 指數則漲 10.8%，後者成分股公司以疫苗供應商 Moderna(MRNA-US) 報酬率最為搶眼，自 1 月 3 日以來猛飆 154%。

(圖：MarketWatch)

那斯達克 100 中報酬率前 20 的股票還包含卡夫亨氏 (KHC-US)、應材(AMAT-US)、臉書(FB-US)、思佳訊(SWKS-US)、Comcast(CMCSA-US)、恩智浦(NXPI-US)、Nvidia(NVDA-US) 以及思科 (CSCO-US) 等。

值得注意的是，特斯拉 (TSLA-US) 股價在拜登上任後前 99 天跌了 26％，為成分股中表現第三差，表現最差的為 Peloton(PTON-US)，跌幅達 37％。