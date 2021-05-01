印度連9日新增確診破30萬人 拜登公告印度入美禁令

根據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 的建議，拜登總統預計自 5 月 4 日週二起對印度實行新的旅行限制，禁止多數非美國公民入境美國。

美國白宮表示，由於印度病例激增且規模廣大，因此實施該限制。拜登總統週五已簽署執行該限制的公告。

該公告指出，印度占全球新增病例 1/3 以上，必須採取積極防疫措施，避免來自印度的旅客進入美國以保護國家公共健康。

今年 1 月，拜登甫對南非實施類似禁令，使位於南非的非美國公民無法入境美國。此外，幾乎所有非美國公民，只要 14 天內曾前往或居住於巴西、英國、愛爾蘭和歐洲 26 個允許跨國境旅行的國家，就不得入境美國，該政策也涵蓋中國和伊朗。

美國永久居民與其家庭成員，以及部分非美國公民 (例如學生) 則不受該禁令限制。但消息人士透露，最新旅行限制可能很快就會頒布，這是在不到 24 小時內達成的新限制。

印度駐華盛頓大使館沒有立即發表評論。

印度已連續 9 日單日新增確診人數超過 30 萬人，週五新增確診 386452 人，再創全球紀錄，迄今總感染人數僅次於美國。

印度新冠死亡人數已經超過 20 萬人，且病例接近 1900 萬人，單就自 2 月以來就已近 800 萬起病例，係因變異的新病毒株與超級傳播事件結合，例如政治集會和宗教節日等。

醫療專家認為，印度疫情的實際數據恐是官方數據的 5 至 10 倍。

其他國家也對印度實施了類似的旅遊限制，包括英國、德國、義大利和新加坡，而加拿大、香港和紐西蘭則已暫停與印度的所有商務旅行。

航空旅行

幾乎所有搭機前往美國的旅行者都必須持有新冠病毒檢測陰性證明，或已自新冠病毒中康復。

最近幾週因應疫苗接種的推展和某些國家病例減少，白宮和美國機構已經開始討論，如何讓該政策最終退場。

根據產業貿易團體美國航空 (Airlines for America) 的數據，美國國際航空旅行較新冠疫情前的水準下降 60%，且國內航空量也下降 40%。

美國航空業和旅行團體已敦促白宮制定最終放寬限制的基準。