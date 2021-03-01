本週操盤筆記：鮑爾談話、參院表決1.9兆新刺激、美國2月非農

本週重點國際財經大事包括 Fed 主席鮑爾發表談話、參議院表決拜登 1.9 兆美元新財政刺激、美國 2 月非農報告等，其中市場最為關注 Fed 主席鮑爾發表談話。

本週操盤筆記 (0301-0305)

1.Fed 主席鮑爾發表談話：

週五 (5 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話，市場關注鮑爾是否將對美國經濟前景、近期美債殖利率曲線斜率陡峭化發表看法。

上週鮑爾在出席國會半年度貨幣政策聽證報告時，有特別針對美債殖利率上升、通膨預期大幅升溫是否將令 Fed 提早升息等問題作出回覆，鮑爾當時表示，美國經濟距離就業和通膨目標還有很長的路要走，而且可能需要一段時間才能取得實質性的進一步進展，暗示 Fed 願意放手讓通膨飛得更遠、不會過早升息。

2. 參議院表決 1.9 兆美元新財政刺激：

目前拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激已在美國眾議院獲得通過，而按美國國會的立法流程，1.9 兆刺激法案將在下週參議院進行表決。

而市場預期，在審議期間，共和黨方面可能會對 1.9 兆美元新財政刺激的總規模與使用方向，提出一些修改建議。

3. 美國 2 月非農報告：

週五 (5 日) 美國勞工部將公布 2 月新增非農就業報告，市場預期美國 2 月新增非農將達 13.3 萬人，將大幅高於 1 月的 4.9 萬人，勞動力市場估將持續改善。

隨著美國加速擴大新冠疫苗施打，當前美國續請失業金人數已連續 6 週呈現下滑，雖然目前的 6.4% 失業率仍距離自然失業率仍有一大段差距，但仍是走在健康的復甦道路之上。

4.OPEC+ 召開部長級監督會議：

週四 (4 日) OPEC+ 將召開部長級監督會議，以檢視各成員國現行的減產狀況，另外，也將進一步評估 OPEC+ 是否將在 4 月取消減產。