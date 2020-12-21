穆迪：若未通過第二輪紓困 美國經濟明年Q1恐小幅萎縮

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 經濟學家週一 (21 日) 表示，如果未通過第二輪疫情紓困法案，美國經濟可能在 2021 年第一季度出現「小幅下滑」。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週日宣布，經過長達數月的談判，國會已同意 9000 億美元的紓困方案，預計會在週一進行投票。

穆迪分析亞太區首席經濟學家 Steve Cochrane 認為，對美國經濟的近期前景而言，這也許是當前最重要的因素。

他解釋說，進入本月以來，美國經濟似乎處於下行軌道，零售銷售放緩，失業救濟金要求上升。目前市場預計明年第 1 季為溫和增長，但如果沒有新一輪紓困法案，那麼結果可能變成輕微下滑。

Cochrane 認為，度過第 1 季之後，也許疫情傳播會有所好轉，到足以增強人們對經濟的信心，就可繼續向前。

國際貨幣基金 (IMF) 在 10 月所做的預測，認為全球防疫封鎖措施已經損害經濟，使今年全球經濟預計收縮 4.4%，其中美國為萎縮 4.3%。

Cochrane 指出，疫情對經濟造成的巨大衝擊，意味著政府別無選擇，只能增加支出以支持其各自的經濟。但這也使未來幾年，政府不得不控制開支以減少債務，這將在未來幾年為經濟帶來沉重負擔。