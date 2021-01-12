Fed里奇蒙分行行長：美國經濟有望下半年出現反彈

新冠肺炎疫情對美國經濟造成衝擊，不過美國聯準會 (Fed) 里奇蒙分行總裁 Thomas Barkin 認為，如果美國政府再度推出經濟刺激政策，加上新冠肺炎疫苗的接種，美國經濟有望在下半年出現反彈。

Barkin 對美國經濟前景看法較為樂觀，他在接受採訪時表示，在政府有望擴大刺激政策，且疫苗進展持續的情形下，預期美國經濟將在下半年強勁反彈。

Barkin 也表示，比起可能出現的通貨膨脹，他更擔心勞動力市場。「我確實擔心企業所做的調整，包括自動化和其他調整，這些調整可能會使在經濟衰退中失業的人更難找到新工作。」Barkin 說道。

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 則是認為，美國經濟是否能出現反彈，主要取決於美國人民接種新冠肺炎疫苗的進度，以及疫情受控的程度而定。他相信，美國經濟成長很可能較預期更佳。

在聯準會 12 月貨幣決策會議上，聯準會表示直到 2023 年，聯準會成員平均預期基準利率將維持在 0% 至 0.25% 間，並表示將繼續以每月 1200 億美元的速度購債，直到就業和通膨目標方面取得更大進展為止。

美國費城 Fed 總裁 Patrick Harker 認為，美國就業市場可能要到 2023 年，才能恢復到疫情前水平。即使經濟持續復甦且新增病例數有所減緩，旅遊業和飯店業等部門仍可能在很長一段時間內保持低迷，對美國國內生產總值 (GDP) 和就業成長帶來拖累。