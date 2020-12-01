美國經濟復甦不平衡 穆迪：就業要2024年才能恢復

高盛、穆迪發布最新報告指出，儘管美股持續牛市，甚至突破疫情前的高點，但對美國來說，如果缺少額外的財政救濟，就業要回復至少還得拖上 4 年。

根據穆迪分析 (Moody's Analytics) 估計，美國今年春天失去的 2200 萬個工作職位，要到 2024 年初才能恢復。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，生產效率低的行業，包括零售、休閒和酒店業，在今年的疫情受創最重，特別是在人員就業上，而生產效率較高的行業成為贏家，如科技、批發和專業服務。

他補充指出，在行業內部來看，較小的企業比其更大、更有生產力的同行表現得更差，因為後者更具有能力，在技術和組織變革方面進行大量投資，這在零售業中最明顯。

高盛週日的報告也點出類似看法，特別是經濟復甦呈現不平衡，並促使一些公司轉向科技，在久缺人員之下提高生產力，而這種策略正在奏效，但這不利於人員就業。

高盛分析師 Joseph Briggs 表示，儘管美國政府的刺激措施，讓疫情期間的可支配收入得以維持，但每小時收入低於 30 美元的美國人，卻最能感受到當前經濟上的痛苦，其薪資成長的放緩也更明顯。

高盛認為，如果國會在明年第 1 季，不通過至少 7000 億美元的新一輪財政刺激方案，低收入勞工的前景將變得「嚴重惡化」。