本週操盤筆記：拜登外交政策演講、美1月非農、亞馬遜、Google財報

本週重點國際財經大事包括拜登將發表外交政策演講、美國將公布 1 月非農報告、亞馬遜與 Google 等重要科技股亦將公布財報，其中，市場最為關注拜登外交政策演講。

本週操盤筆記 (0201-0205)

1. 美國總統拜登發表外交政策演講：

據美媒報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 將於週一 (1 日) 針對白宮外交政策發表演講，這是拜登任內首次對外說明外交政策之演講。

市場聚焦，拜登可能將闡述對中國的外交政策方向，其中最關注的就是美中貿易戰，以及對中國企業的實體清單制裁是否放寬。

2. 美國 1 月非農：

週五 (5 日) 美國將公布 1 月非農就業報告，市場預期 1 月將報新增就業 5.0 萬人，優於 12 月的衰退 14.0 萬人，1 月失業率估持平 12 月的 6.7%。

雖然美國國會已通過新一輪財政刺激 9000 億美元方案，但仍在逐步開展階段，尚未於實體經濟中發酵，而聯準會 (Fed) 也於 1 月利率會議上警告：「近幾個月來，美國經濟活動和就業復甦的步伐有所放緩，主要集中在受疫情影響最嚴重的領域。」

3. 亞馬遜、Google 財報：

本週美股財報中，亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、艾克森美孚 (XOM-US)、輝瑞 (PFE-US)、高通 (QCOM-US)、科磊 (KLA-US)、Qorvo (QRVO-US)、Lumentum (LITE-US)、恩智浦 (NXPI-US) 等重要個股皆將發表財報。

市場尤其關注亞馬遜、Google、阿里巴巴、高通、恩智浦、Qorvo 財報。

4. 美國 ISM 製造業 PMI：

週一 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 1 月製造業 PMI，市場預期，1 月 ISM 製造業將報 59.9，低於 12 月的 60.7。

雖然 1 月 ISM 製造業 PMI 將小幅出現滑落，但仍居於 50 的景氣分水線之上，顯示美國經濟仍在擴張的上行週期。