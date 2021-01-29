〈美股早盤〉道瓊早盤挫逾300點 GameStop、AMC持續上飆

散戶和對沖基金間引爆的華爾街之戰，加上歐洲日前因疫苗供應爆發爭執，拉低市場風險情緒，美股周五 (29 日) 全面開低，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 1%，那斯達克指數跌 0.5％，標普 500 指數跌 0.8％，費半跌 0.04％。在券商開放有限度交易後，GameStop 和 AMC 持續上飆。

本周以來，華爾街深受 Reddit 在內社群網站鄉民所擾，散戶軍團集結軋爆對沖基金，迫使對沖基金不得不回補 GameStop 及 AMC 等公司的空頭部位。

為了緩解狂熱的交易氣氛，多家券商周四一度宣布對 GameStop、AMC 等熱門股實施交易限制，並在遭到散戶抨擊後，開放有限度交易，熱門股周五開盤持續上飆，GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 開盤分別飆 80％和 60%。

疫苗消息面，近期德國、法國和西班牙等歐盟國家疫苗庫存告罄，歐盟和英國、阿斯利康 (AZN-US) 因疫苗延遲出貨，導致緊張關係持續加劇。

另一方面，製藥商嬌生 (JNJ-US) 周五公布臨床試驗結果顯示，其單劑疫苗對新冠病毒的防護力打 72%，對變種病毒的防護力則為 66%。嬌生 (JNJ-US) 開盤跌超 3%。

受到全球新冠疫苗供應和收緊限制措施消息衝擊，衡量市場壓力的 VIX 恐慌指數漲逾 10％。

在經濟數據方面，美國 12 月個人支出較上月縮減 0.2%，雖然縮幅小於市場預期，仍連續 2 個月下滑。

截至台北時間周五 (29 日)22 時許：

道瓊指數下跌 301.82 點或 - 0.99%，暫報 30301.54 點

那斯達克下跌 61.78 點或 - 0.46%，暫報 13275.38 點

標普 500 指數下跌 30.15 點或 - 0.80%，暫報 3757.23 點

費半下跌 1.09 點或 - 0.04%，暫報 2934.03 點

台積電 ADR 下跌 2.41% 至每股 122.80 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.096%

紐約輕原油上漲 1.38% 至每桶 53.06 美元

布蘭特原油上漲 1.03% 至每桶 56.10 美元

黃金上漲 2.03% 至每盎司 1878.60 美元

美元指數下跌 0.06% 至 90.37 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

思佳訊 (SKWS-US) 早盤上漲 15.68％，至 184.84 美元。

F2021 Q1 財報數據：

營收：15.10 億美元，年增 69%，優於 FactSet 調查分析師預期的 10.6 億美元

non-GAAP 稀釋後 EPS：3.36 美元，年增 100%，優於 FactSet 調查分析師預期的 2.09 美元

non-GAAP 營業利益率：41.2%

當季運營現金流：4.85 億美元

F2021 Q2 財測：

營收介於 11.25 億至 11.75 億美元，優於 FactSet 調查分析師預期的 9.2 億美元

non-GAAP 稀釋後 EPS：2.34 美元，優於 FactSet 調查分析師預期的 1.71 美元

毛利率介於 50.5% 至 51%

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 43.68％，至 192.55 美元。

美國藥廠 Novavax 周四宣布第 3 期臨床試驗結果顯示，旗下新冠疫苗有效性高達 89.3%，但對英國變種病毒效力略低，達 85.6%，對南非變種病毒保護力最低，僅不到 50%。

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤上漲 1.55％，至 187.20 美元。

2020 年第 4 季財報關鍵數據：

營收：112 億美元，年減 15%，符合市場預期

調整後 EPS：2.12 美元，年減 22%，高於 Refinitiv 共識預期的 1.49 美元

2020 全年：

營收：417 億美元，年減 22%

調整後 EPS：6.56 美元，年減 42%

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月 PCE 指數年增率報 1.3％，預期 1.2%，前值 1.1%

美國 12 月核心 PCE 指數年增率報 1.5％，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 12 月個人支出月增率報 - 0.2％，前值自 - 0.4% 下修至 - 0.7%

上圖為美國個人收入月增率，下圖為美國個人支出月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月芝加哥 PMI，預期 58.3，前值 59.5

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月密大消費者信心終值，預期 79.2，前值 79.2

華爾街分析：

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師表示，本週過後，所有對沖基金都將仔細研究所有空頭部位，監管機構則會非常仔細研究散戶集體交易。

瑞士私人銀行 (SYZ Private Banking) 投資負責人 Luc Filip 認為，GameStop 的情節不容忽視，對沖基金在某些方面缺乏與那些股票的關鍵聯繫。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，那些受到打擊的對沖基金別無選擇，為了籌集現金來軋平空頭部位，它們只能出脫最喜歡的持股。她認為任何跌勢都是科技股的買入機會。