分析師：疫情影響下 中國可能更早取代美國成為全球最大經濟體

新冠肺炎疫情對美國經濟造成嚴重衝擊，使得美國 2020 年國內生產總值 (GDP) 下跌 2.3%。相較之下，中國去年的 GDP 則增長了 2.3%。分析師預期，在疫情的影響下，中國可能比預期更早超過美國，成為全世界最大的經濟體。

數據顯示，在疫情期間，美國 2020 年 GDP 萎縮 2.3% 至 20.93 兆美元。相比之下，中國去年 GDP 則增長了 2.3% 至人民幣 101.6 兆元。據 Wind Information 的數據計算，以 1 美元兌 6.9 元人民幣的平均匯率計算，約為 14.7 兆美元。

報導指出，這使得中國經濟僅比美國落後 6.2 兆美元，低於 2019 年的 7.1 兆美元。

野村證券 (Nomura) 分析師 Rob Subbaraman 表示，這種 GDP 增長的差異與他們的觀點一致，即疫情對美國經濟的打擊要大於對中國經濟的打擊。他認為，以合理的成長來預測，中國經濟規模將在 2028 年超過美國。

此外，Subbaraman 也表示，如果人民幣進一步升值到 1 美元兌 6 元人民幣左右，則中國可能會比預期提早兩年，即在 2026 年超過美國。過去 6 個月以來，人民幣兌美元匯率升至 2 年多以來的新高。

小摩首席亞洲市場策略師 Tai Hui 則表示，最新的 GDP 數據顯示，由於中國有能力遏制疫情，該國經濟復甦趨勢強勁，預估中國的 GDP 要趕上美國，需要 8 到 10 年的時間。

Tai 指出，過去幾周中國再度出現數例確診病例後，可能會給中國第一季的經濟增長帶來喜憂參半的訊號，而美國則是從去年年底獲得的政府政策支持。但他也表示，GDP 只是一個方便的比較，還應考慮經濟結構、收入、發展和競爭優勢的差異。

去年中國的復甦大部分來自製造業等傳統產業，而不是國內消費的增長。隨著海外對口罩和其他醫療防護裝備的需求猛增，2020 年，以美元計算，中國的出口增長了 3.6%，而同期進口下降了 1.1%。

2020 年中國對美國的貿易順差達到 3170 億美元，高於一年前的 2960 億美元。儘管兩國在去年 1 月簽署了貿易協議以減少貿易順差。

China Renaissance 宏觀與策略研究負責人 Bruce Pang 則預計，疫情將使中國比原先預期的提早 3 到 5 年取代美國。不過，真正的里程碑將會是中國人均 GDP 超過美國的時候。