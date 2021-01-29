〈陸股盤後〉美股挫 傳人行升息 上證腿軟跌破3500 周線重挫3.4%

美股雖然下挫，但周五 (29 日)A 股早盤仍開高，不過農曆春節前市場觀望氣氛濃厚，加上本周 A 股出現較大幅度的回檔，以及中國人行泡沫言論與回收流動性的舉動，導致投資人承接意願不足。

午盤後傳出中國人行要上調 SLF 利率，債市大幅震盪，A 股加重跌勢，之後人行出面澄清謠言，並將採取法律行動追究責任，A 股出現反彈縮小跌幅。但終場上證仍失守 3500 點關卡，周線重挫 3.4%。

盤面上，煤炭、軍工、農業、保險、軟體、半導體、太陽能等類股跌幅較大，旅遊、白酒、酒店、銀行類股則逆勢上漲。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.63%，報 3483.07 點；深證下跌 0.61%，報 14821.99 點；創業板指下挫 1.04%，報 3128.86 點。今天是 1 月份最後一個交易日，從月線來看，上證小漲 0.3%，深證上漲 2.4%，創業板指大漲 5.5%。

滬深兩市今日成交金額再度不足兆元人民幣，達 9522 億人民幣，日增 4%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 25.34 億元，其中滬股通買超人民幣 4.86 億元，深股通買超人民幣 20.48 億元。

北向資金本週累計賣超人民幣 67.36 億元，滬股通賣超人民幣 56.95 億元，深股通賣超人民幣 10.41 億元。1 月份北向資金買超約人民幣 400 億元。

產業消息

中國春運啟動，中國交通運輸部預估今年春運客流將明顯減少，預期載運旅客 11.5 億人次，比 2020 年下滑逾兩成，比 2019 年下滑六成。不過民航類股仍走揚，吉祥航空大漲 4.4%、南方航空勁揚 3.7%、中國國航大漲 3.6%。

法人觀點

華安證券表示短線指數可能會繼續出現較大幅度的波動，但以中線來看股市仍有不錯機會，A 股多頭格局不變。建議投資人可留意三方向：一是上游原物料和中游製造，如非鐵金屬、化工、機械等族群；二是產業前景明確、業績可改善、受惠十四五計劃等類股，如軍工、電氣設備、科技等；三是處於景氣轉佳、低估值的金融類股。

山西證券稱目前 A 股依然處於結構型牛市，所以將經常出現快速修正的情況，建議投資人不應過度恐慌，可針對核心持股做長線佈局。

