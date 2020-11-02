本週操盤筆記：美總統大選、螞蟻金服上市、Fed 11月利率會議

本週操盤筆記 (1102-1106)

1. 美國總統大選開票：

週二 (3 日) 為美國總統大選投票日，而據《Real Clear Politics》數據顯示，目前拜登在六大搖擺州包括佛州、賓州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅萊納州、亞利桑那州等，民調仍是領先川普。

市場分析，在通常情況下，投票當日的深夜至次日凌晨，美國大選結果即可出爐，但是今年由於提前投票的美國選民可能刷新紀錄，且還有郵寄投票的一大變數，故投票當日的選舉結果，可能會遭遇延宕出爐。

2. 螞蟻金服 A+H 股上市：

週四 (5 日) 螞蟻金服 A+H 股將同步上市，而目前螞蟻金服在中國、香港等地已引爆散戶瘋搶，螞蟻金服單單 A 股認購金額就已高達 19.1 兆人民幣，約合 2.8 兆美元，等於全球第六大經濟體，也就是 2019 年的英國 GDP 總值。

本次螞蟻 IPO 估計將籌資近 350 億美元，籌資規模已躍居全球 IPO 第一名，擠下先前的沙烏地阿美 IPO 籌資規模 290 億美元。

投資銀行瑞信估計，在需求強勁帶動下，螞蟻集團估值最高可能來到 4610 億美元，比先前預估估值還要高出 60% 左右。

瑞信指出，目前阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多的平均本益成長比 (PEG) 為 1.2 倍，低於亞馬遜、Google、Facebook 的 1.6 倍。

但瑞信認為，螞蟻集團 PEG 可能將達到 1.2 倍至 1.4 倍之間，假設螞蟻金服 2020 年至 2022 年的年複合增長率達 32%，螞蟻金服預估本益比可能達到 38 倍至 45 倍上下。

3.Fed 11 月利率會議：

週四 (5 日) 聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率會議，市場預期 Fed 將繼續維持當前的零利率、以及 QE 速率不變。

而由於這是美國總統大選後的首次 Fed 會議，市場也同時聚焦，Fed 對美國經濟展望、新冠疫情升溫、其他貨幣工具等看法。

4. 美國 10 月非農報告：

週五 (6 日) 美國勞工部將公布 10 月非農報告，而這也是美國總統大選後的首份非農報告，市場預期，10 月新增非農估落在 61.0 萬人，比前月新增 66.1 萬人還要繼續放緩。

另外，美國 10 月則估計落在 7.7%，比前月的 7.9% 要再度改善，顯示整體美國勞動力市場，仍在持續復甦當中。

但市場經濟學家認為，雖然 10 月的非農報告可能不會有什麼意外衰退，但由於當前美國新冠疫情又再度升溫，隨著新增確診病例的攀升，可能會對未來 11 月的非農報告，造成劇烈衝擊。