美國總統候選人辯論後 金價週五上漲 原油期貨小挫

在相對平靜的最後一場美國總統候選人辯論後，黃金價格週五 (23 日) 上漲，因為紓困方案在大選前達成協議的希望降低。

至台北時間中午 12:05，現貨黃金上漲 0.1%，至每盎司 1906.29 美元，前一交易日下跌超過 1%。美國黃金期貨上漲 0.2%，至每盎司 1907.50 美元。

Refinitiv Metals Research 貴金屬研究經理 Cameron Alexander 表示，對 COVID-19 病例增加的擔憂，以及民主黨在美國大選獲勝的機率上升，可能帶來更多的刺激措施和美元走軟，而早前的跡象顯示，選前達成協議的可能性下降，也帶來金價上揚的動力。

此外，本次辯論中討論到氣候變遷及拜登 (Joe Biden) 的清潔能源，促使對石油企業股的疑慮上升，但對原油的直接衝擊並不高。

美國原油期貨 CLc1 下跌 0.17%，至每桶 40.58 美元，前一交易日上漲 1.5%。

川普指責拜登的計畫將殺死石油工業數百萬個工作機會，拜登表示，會有其他替代方式創造就業機會。

荷蘭銀行 ING 亞洲研究主管 Rob Carnell 表示，這聽起來確實是對現行政策的重申，由於拜登承諾到 2050 年實現淨零排放，這將需要更少的石油依賴，和更多的可再生能源利用。