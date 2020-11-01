不再鐵齒 英首相強生宣布英格蘭二度封城

英國時間周六 (31 日) 晚間其首相強生 (Boris Johnson) 宣布，由於新冠病毒在英國持續擴散，英格蘭將採取第二次封城政策。為了抑制疫情失控，英國將自 11 月 5 日 (周四) 起關閉所有非必要的商店，直到 12 月 2 日，但學校照常上課。

在英國公布新冠肺炎累積確診數突破 100 萬例後，英國首相在當天晚間表示英格蘭地區將進行二度封鎖，而餐廳、酒吧、健身房等商店全數關閉。這次封鎖範圍只在英格蘭地區，而蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地區則實施各自的防疫政策。

英國廣播公司（BBC）報導，根據最新數據，英國 30 日有 2 萬 1915 人確診新冠肺炎，累積確診人數突破百萬，來到 101 萬 1660 人。

強生表示：「現在是採取行動的時候了，因為別無選擇。」他說在封鎖期間內，英國政府將延長對休假員工的財政援助計劃。

過去幾週來，強生不斷呼籲反對進行全國封鎖，而是採取更小區域的局部管制措施。但英國疫情仍持續增溫中，導致強生不得不改變作法。

英國政府首席科學顧問 Patrick Vallance 表示，預測模型顯示與第一波疫情相比，即將到來的冬季幾個月的死亡人數可能將超出兩倍或更多。

Vallance 強調英國政府如果不採取行動，英國國家醫療服務體系 (NHS) 的醫院使用率將在 11 月底超過可承受範圍，至於額外的空病床則將在 12 月達到最高峰。

