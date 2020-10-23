〈美總統選舉辯論〉選前12天最終回對決 一文掌握川普vs拜登攻防內容

美國大選再 12 天就要登場，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登於當地周四晚間舉行美國總統大選前最後一場辯論，兩人一開頭就川普政府防疫表現、拜登家族與中國關係這兩個最受矚目的問題展開攻防，在新推出的麥克風靜音規定下，候選人發言有秩序得多。

政治評論專家在辯論結束後表示，整體而言，並未出現改變這場選舉走向的引信：整體而言，兩人的政策和論點，與第一場辯論並無太大出入，差別在於這場選舉可以清楚聽見兩人的政見。

美股期貨在辯論結束後微漲，道瓊期指小漲 31 點。

為了防止第一場插話、搶話的混亂場面，啟用麥克風靜音新規定，讓兩位候選人擁有完整的 2 分鐘發言時間，之後討論時間不在此限；兩方陣營同意撤下透明隔板。

以下整理這場辯論會各主題的問答

1、下一任總統如何帶領下一階段防疫工作

川普先展開 2 分鐘發言，他說雖然 4 萬人入院，但死亡率大幅降低，部分地區疫情反撲，但相信很快就會消失。「我曾染疫，接受治療，現在已經免疫，疫苗幾周後就要來了。」

拜登則表示，22 萬人死亡，這件事人人有責，「任何對此有責任的人不該擔任美國總統」，而新英格蘭期刊批評川普防疫可悲。我會敦促人們戴口罩，推動更快速的病毒檢測，「黑暗的冬天即將來臨」。

當問答開始，擔任主持人的 NBC News 記者韋爾克 (Kristen Welker) 詢問川普疫苗幾周內出爐是一項保證嗎？川普表示並非如此，但疫苗計畫正在如火如荼進行，嬌生、Moderna 進展良好。

主持人接著問拜登，如何讓美國人相信疫苗安全。拜登表示會確保流程透明，並且再度攻擊川普。

兩人展開更密集的攻防，川普強調自己痊癒，99% 美國人已經痊癒，「病毒進入美國是中國的錯，不是我也不是喬 (拜登) 的錯」；當我封鎖全美，拜登說我不該封鎖，後來卻又改口說應該早點這麼做。「我們不能一直封鎖國家。」

拜登搖頭否認，他說，美國需要安全、有秩序的重啟經濟，川普卻叫那些醫師和科學家是蠢貨。

2、國家安全

主持人提問，情報單位指出伊朗和俄羅斯取得選民資料，試圖干預大選，候選人怎麼因應？

先答的拜登表示，俄國和伊朗、中國干預美國選舉，必須付出代價。

接著川普指控拜登家族拿了俄羅斯的大把錢，自己分文未取，洩露的郵件就是證據。

拜登回擊說，說自己從沒從國外拿過任何錢，川普繳稅，但他在中國繳了稅，「我公布了 22 年的繳稅紀錄，川普卻沒有公布，他在隱藏什麼？｣

拜登說，自己的兒子在中國沒有賺錢，川普才是在中國賺錢的人，在中國還有個帳戶。

針對繳稅，川普說自己預繳了鉅額稅款 (millions and millions)，而且沒從中國、烏克蘭、俄羅斯身上賺錢，拜登通通都有；自己被獵巫三年，穆勒等人啟動調查，卻沒有發現問題。

至於中國帳戶，川普表示，那已經是 2000 年的事，而且相信 2015 年已經關閉。

關於疫情，主持人問拜登如何讓中國為隱匿疫情付出代價，具體的對策是什麼？拜登表示，會要求中國遵照國際規則行事，川普只會打壞和盟友關係。川普再次提及貿易戰，提高關稅、打擊反傾銷。

3、美國家庭：健保、移民

韋爾克問川普，若廢除歐記健保，已經投保的美國家庭該如何是好，川普表示他要打造一個全新、比歐巴馬更好的醫療系統，並抨擊拜登想要終結私人醫療保險。

拜登澄清，他支持私人保險；假如歐記健保被最高法院裁定違憲，他會另外建立「拜登健保」(Bidencare)，滿足條件的人就會被自動納保。他並抨擊川普，沒有清楚的健保計畫，只是一再宣稱會推出。

韋爾克接著觸及移民議題，川普說，大家抨擊他建牢籠困住違法移民的兒童，但其實牢籠是拜登等人建立的。

拜登表示，這些由父母帶來的兒童被迫和親人分離形同犯罪，將在未來 100 天內推動法案，把這些兒童送回。

4、美國種族

韋爾克提問，為何非裔家長得擔心孩子被警察鎖定？先答的拜登強調，美國需要更有包容性的社會，自己的女兒是社工人員，知道有這種狀況。

川普回擊，拜登在政府待了 47 年，卻沒有為了非裔美國人做過一件事，「我為非裔做得最多，歐巴馬和拜登什麼都沒做」。

韋爾克反問川普，為何身為美國總統，他卻曾發表對黑人的歧視言論。川普說，自己為非裔美國人做了很多，「Black Lives Matter 運動 (黑人的命也是命)」是場災難。

川普接著反問拜登：「你和歐巴馬當政八年期間，為何毫無作為？」拜登回答：「因為我們有一個共和黨統治的國會。」

5、氣候變遷

川普表示，美國有最好的碳排放標準，但不會為了遵守巴黎氣候協定放棄數百萬個工作，並且抨擊拜登的綠能政策會導致美國家庭收入減少。

拜登說，阻止氣候變遷是道德責任，他若當選將投資高速公路充電站、拆遷工廠，以降低碳排放。他並駁斥川普胡說。

川普重申，拜登將禁止透過水力壓裂法開採石油，即使民主黨屢次表示不會這麼做。

6、領導力

辯論時間接近尾聲，韋爾克問兩人，想對沒有投票給他們的選民說什麼？

川普自誇，有史上最低的非裔美國人失業率，西裔、亞裔也是如此；自己正在推動的減稅有利美國經濟，而拜登上台後加稅將使美國陷入蕭條。

拜登表示要和每個人一起振興經濟，確保每個人享有過去四年來無法得到的平等。