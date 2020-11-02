日本10月製造業PMI報48.7 出口訂單出現2年來首度增長

IHS Markit 週一 (2 日) 公布日本 10 月的製造業 PMI 數據。根據日本 au Jibun Bank 所作統計，10 月日本製造業 PMI 報 48.7，顯示日本整體製造業的景氣正逐漸趨穩。

來自海外市場的需求，出現近兩年來的首度增長。日本製造業對於今後一年時間的產出增加，抱持著樂觀意見，而這樣的氛圍也逐漸擴大。主要原因在於，大多數的日本企業認為肺炎疫情將走向結束，期待市場需求回到疫情前的水準。

10 月日本製造業 PMI 報 48.7，優於 9 月時的 47.7。雖然有意見指出日本製造業整體的健全性出現進一步的惡化，但是萎縮程度不大，下滑幅度是今年 1 月以來最小。與全球肺炎疫情最糟的 Q2 相比，稼動狀況惡化的走勢也明顯趨緩。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

產出的萎縮幅度不大，是 2019 年 11 月以來的最小減幅。不過在肺炎疫情影響下，也連續 22 個月出現減少。

新訂單數量也持續出現萎縮，但減幅是 2019 年 7 月以來最小。日本 10 月新的出口訂單出現近兩年來的首度增加。有企業指出，在亞太地區出現復甦。

僱用情況方面，在 9 月時雖然一度趨穩，但是到了 10 月惡化加速。原因在於肺炎疫情干擾，日本製造業的生產能力也出現多餘。

另外在剩餘訂單方面，也連續 22 個月出現減少。

在採購活動方面，也較前月進一步的減少。而 10 月購買價格的上漲，也較先前增強，出現 1 月以來最大的增加幅度。

HIS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 針對最新調查結果表示，從 10 月的 PMI 數據來看，可觀察到日本整體製造業的低迷狀況有進一步改善。而這樣的結果，也是因為企業們在回答時提到，產出與新訂單數量的減少幅度不大。也由於中國等主要海外市場的需求恢復，日本製造業在新的出口訂單帶動下，也應該更有活力。

然而，日本製造業在 10 月時，有報告指出僱用狀況出現惡化。從業人員的減少速度，較 9 月時更加惡化。高齡化的問題持續，這對日本的勞動市場帶來不良影響。然而近來的僱用情況縮小是受到疫情影響，許多企業遇缺不補也是目前現狀。

在協助調查的企業當中，大約有 38% 的比例預測在接下來的一年時間，產出將出現增加。而這樣的結果，也是近三年來的最佳數據。