台積電、鴻海3月營收、大立光法說、台麥共同抗疫 本周重要大事回顧

台積電、鴻海本周皆公布 3 月營收，其中台積電第 1 季營收達 3105.97 億元，季減 2.09%、年增 42%，再度寫下單季歷史次高紀錄，但鴻海首季則受疫情影響，第 1 季營收年減逾 1 成，為近 11 季來首度失守兆元，大立光則召開法說，示警第 2 季稼動率將下滑，4、5 月營收恐不及 3 月；台股本周則展開反彈，指數上漲 5.11% 或 493.98 點，重回萬點，以下是本周大事回顧：

台積電 Q1 營收寫歷史次高 擬再發債 216 億元擴建廠房設備

晶圓代工龍頭台積電周五 (10 日) 公布 3 月營收 1135.2 億元，單月營收首度突破 1100 億元，月增 21.5%、年增 42.4%，改寫新猷；第 1 季營收 3105.97 億元，季減 2.09%、年增 42%，優於財測，且連 2 季站穩 3000 億元，寫單季歷史次高，僅次於去年第 4 季的 3172.37 億元。

即便近期肺炎疫情持續擴大，但台積電並未下修第 1 季財測，顯示營運未受疫情影響，但外資認為，在全球智慧型手機出貨需求衰退下，疫情對台積電的影響，將從第 2 季顯現，估台積電今年營收恐無法達到雙位數成長。

另一方面，台積電董事會在今年 2 月通過將發行上限 600 億元的無擔保公司債，繼 3 月發行 240 億元無擔保普通公司債後，周一 (6 日) 公告發行第 2 期無擔保普通公司債，發行總額 216 億元，將用於新建、擴建廠房設備。

延伸閱讀

台積電 3 月營收 1135 億元再寫新猷 Q1 優財測寫歷史次高

鴻海 Q1 營收 9296.8 億元年減逾 1 成 近 11 季來首度失守兆元

鴻海周一 (6 日) 公告 3 月營收，在人力、產能回升下，單月營收達 3476.54 億元，月增 59.87%、年減 7.69%；第 1 季營收 9296.8 億元，季減 46.6%、年減 11.99%，為 2017 年第 3 季以來，首度失守兆元大關，寫近 11 季以來新低。

鴻海表示，以 3 月四大類產品表現來看，月增方面，表現最佳的是智慧型手機等消費暨智能產品，其次為元件及其他產品，再來是電腦及平板等運算產品，最後則是伺服器及網通等企業產品。

展望方面，鴻海董事長劉揚偉日前在法說會中指出，第 1 季受到肺炎影響，是「二窮三絕」，四大產品線均將呈現衰退，但他也指出，在訂單遞延下，第 2 季營運將顯著回溫，上半年仍可望持平去年。

延伸閱讀

〈鴻海生產呼吸器〉郭台銘牽線攜手美敦力 美國威州廠量產呼吸器

〈鴻海生產呼吸器〉不只美國威州廠量產 台灣同步開發製造在地交貨

大立光 Q2 稼動率下滑 4、5 月營收均不及 3 月

股王大立光周四 (9 日) 舉辦線上法說會，由執行長林恩平親自主持，法人關注新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對供應鏈的影響，不過，大立光第 1 季仍繳出亮眼成績單，每股純益 50.1 元，毛利率 69.8%，均優於外界預期，但第 2 季稼動率預估將低於第 1 季，資本支出則維持不變。

大立光第 1 季營收 132.1 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，由於營業規模減少，毛利率為 69.8%，季減 1.25 個百分點，年增 5.63 個百分點，表現仍優市場預期。第 1 季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫下歷年最旺的淡季紀錄。

延伸閱讀

〈大立光法說〉Q1 每股純益 50.1 元 寫最旺淡季紀錄

〈大立光法說〉本季稼動率下滑 4、5 月營收均不及 3 月 毛利率也有壓

〈大立光法說〉Q1 最旺淡季、Q2 稼動率下滑 四大重點一次看懂

台麥共同抗疫 新冠肺炎快篩準確率高達 90%

由科技部輔導的柏勝生技周三 (8 日) 宣布，已開發出新冠肺炎血清檢測碟片，能在 12 分鐘內快速完成檢測，上周在丹麥醫院取得初步臨床認證，準確率高達 9 成，預計今年 5 月取得歐盟認證，6 月申請台灣 TFDA。

柏勝生技是台灣與丹麥合作成立的新創公司，並經科技部萌芽計畫輔導，主要股東為台安生技與廣明光電，兩家股權合計約占 6 成，柏勝生技研發基地位於丹麥哥本哈根，軟硬體研發中心與設備生產則位於台灣桃園。

延伸閱讀

〈台麥共同抗疫〉科技部攜柏勝生技 新冠肺炎快篩準確率高達 90%

〈台麥共同抗疫〉柏勝生技快篩檢測平台 廣明為最大幕後功臣

台塑四寶 Q1 大虧近 140 億元 台塑化單季虧近百億元僅南亞小賺

台塑四寶周五 (10 日) 公告第 1 季自結財報，受國際油價重挫及肺炎疫情雙重利空衝擊，台塑化認列鉅額存貨跌價損失，單季虧損近百億元，也拖累四寶表現，僅南亞小幅獲利 10 億元，四寶首季營收共 3095.52 億元，季減 9.5%，年減 19%，稅後虧損達 139.87 億元，寫近 5 年來單季最差營運表現。

延伸閱讀

〈台塑四寶業績發表〉台塑化單季虧近百億元 僅南亞小賺 四寶 Q1 大虧近 140 億元

〈台塑四寶業績發表〉台塑、台化下修 Q2 展望 南亞受惠電子材料需求相對有撐

四家金控單月賠錢 富邦金獨成長奪三冠王

15 家金控今年 3 月獲利全數出爐，肺炎疫情重創國內金控業獲利，15 家金控合計單月獲利較前月腰斬、月減 57%。共 14 家金控 3 月單月獲利較前月衰退，其中兆豐金、台新金、開發金、華南金等四家甚至虧損，只有富邦金逆勢大幅成長，更榮登金控單月獲利、累計第一季稅後純益及每股純益「三冠王」。

累計首季來看，華南金、開發金轉為虧損，由於 3 月金控獲利變動大，也使得首季金控獲利出現大洗牌，唯一不變的是富邦金持續穩坐第一，15 家金控第一季合賺 868.17 億元。

延伸閱讀

四家金控單月賠錢 富邦金獨成長奪三冠王 華南、開發金首季轉虧

國巨今年 MLCC 將擴產 1 成 累計投資台灣破 300 億元

被動元件大廠國巨加碼台灣，回台投資專案總額由 165 億元，加碼至 312 億元，對此，國巨表示，為了能滿足全球客戶的緊急需求及長期訂單增長，並因應 5G 及車用電子發展所需，今年 MLCC 擴產一成、電阻也針對高階微型尺寸擴產。

國巨指出，目前除了持續擴建高雄大社、楠梓廠外，大發新廠也已開始積極動工，公司也正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，同時擴充產線以提升量能及優化產品組合，根據國巨規劃，預計今年 MLCC 產能再增 10%， 以高端應用為主、晶片電阻則以 01005 規格為重心。

代工廠 3 月營收回溫 樂看 Q2 遠端工作、遠距教學商機

代工廠 3 月營收出爐，隨著中國廠復工、遞延訂單陸續出貨，出貨量皆較 2 月大幅增加，其中仁寶、英業達 3 月營收倍增，廣達、緯創月增也逾 5 成，和碩 則重回千億大關，但第 1 季仍受肺炎疫情影響，皆較去年同期下滑。

展望今年，業者表示，全球仍面臨肺炎疫情衝擊，下半年需求仍不明朗，但第 2 季營運可望在遞延訂單、遠端工作、遠距教學商機帶動下，優於第 1 季，緯創更預期，第 2 季營運將可望逐月成長。

延伸閱讀

仁寶、英業達 3 月營收倍增 Q2 筆電出貨看旺

緯創 Q1 營收季減 3 成為近 3 年新低 Q2 可望回穩

代工廠 3 月營收 廣達月增逾 5 成 和碩重回千億元

日本東京、大阪等 7 大行政區 進入「緊急狀態」

日本首相安倍晉三周二 (7 日) 宣布對東京等 7 大行政區發布了緊急狀態宣言，包含疫情嚴重的東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等，效期將從 4 月 8 日持續到 5 月 6 日為止。

這是日本政府首度基於特別處置法來發布緊急狀態宣言，上述行政區的首長 (知事) 們，將可「要求」民眾及企業不要外出或停止營業，但交通機關將維持正常營運，主要超市、超商、藥局等也都將維持正常營業。

中國武漢封城 76 天 8 日正式解封

新冠肺炎 (COVID-19) 風暴核心中國武漢周三 (8 日) 零時起宣布解除封城管制，武漢自今年 1 月 23 日封城後，經歷 76 天，機場、火車站、企業生產、百貨商場將重新回到正軌，但仍在防疫情間，民眾離開武漢仍須憑湖北健康碼「綠碼」才能依序離境。

歐盟向台灣、中國、印尼不鏽鋼加徵反傾銷稅

歐盟執委會周三 (8 日) 在官方公報指出，將針對中國、台灣和印尼進口的不鏽鋼加徵最高 18.9% 的反傾銷稅，來彌補歐盟供應商因傾銷行為所遭受的損害，根據彭博資訊指出，台灣不鏽鋼將被課徵 6% 或 7.5% 的進口關稅，印尼將被課徵 17% 關稅，中國則為 14.5-18.9%，反傾銷稅措施 9 日生效，估將持續 6 個月，且加徵期長達 5 年。

瑞幸咖啡財報醜聞 最壞情況將宣告破產、下市

被喻為「中國版星巴克」的瑞幸咖啡涉嫌偽造不實財務數據，根據調查，自 2019 年第 2 季至第 4 季，瑞幸偽造每日訂單量、商品淨售價等，總銷售額高達人民幣 22 億元 (約新台幣 93 億元)，意圖透過營造獲利假象來掩蓋虧損事實。

而後續瑞幸將面臨集體訴訟和美國證監會罰款恐使其瀕臨破產，粗略計算，一旦開始集體訴訟，瑞幸咖啡賠償金可能高達 112 億美元 (約新台幣 3363 億元)，若最終採取和解，集體訴訟賠償的範圍大概是投資者損失的 20-50%。

延伸閱讀

緊接瑞幸 愛奇藝也傳出財報醜聞

3 月無薪假年增 26% 勞長憂心：不排除破 2 萬人

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，國內經濟受衝擊，截至 3 月底，國內無薪假已達到近 8000 人，創下 8 年新高，勞動部長許銘春指出，儘管今年 1-3 月人數較去年僅增 7%，但光是 3 月份增幅就高達 26%，顯見疫情對經濟、就業影響相當大。若疫情燒到第 4 季，不排除無薪假將突破 2 萬人。

許銘春強調，在就業紓困方面，勞動部有短、中、長期 12 項計畫，預計可穩住 180 萬到 200 萬人的就業。此外，若之後疫情加劇、失業率攀升，將有僱用安定措施，推出擴大公共服務短期上工計畫因應，預估方案在 4 月中旬出爐。