〈大立光法說〉Q1最旺淡季、Q2稼動率下滑 四大重點一次看懂

股王大立光 (3008-TW) 線上法說會今 (9) 日登場，由執行長林恩平親自主持，法人相當關注新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對供應鏈的影響，不過，大立光第 1 季仍繳出亮眼成績單，每股純益 50.1 元，毛利率 69.8%，均優於外界預期，但第 2 季稼動率預估將低於第 1 季，資本支出則維持不變。《鉅亨網》整理出本次法說四大重點，讓讀者一文看完、快速掌握。

每股純益 50.1 元 寫最旺淡季紀錄

大立光第 1 季營收 132.1 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，由於營業規模減少，毛利率為 69.8%，季減 1.25 個百分點，年增 5.63 個百分點，表現仍優市場預期。

大立光第 1 季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫下歷年最旺的淡季紀錄。

林恩平敲警鐘 Q2 稼動率下滑

展望第 2 季，大立光釋出較保守的訊息，由於新冠肺炎疫情影響，加上品牌手機廠審慎看待 5G 市場發展，拉貨轉趨謹慎，林恩平表示，以目前的訂單來看，4 月營收將較 3 月下滑，且 5 月營收又比 4 月更差，整季稼動率估低於第 1 季，也連帶影響毛利率表現，工廠生產線並不會停，但會減少加班。

林恩平指出，客戶端新機種訂單數量明顯低於去年同期，產品集中在價格相對不高的中階產品上，到目前為止，今年新開發的產品仍尚未出貨。若要維持原先毛利率，必須從改善生產良率方面著手。

新品自由曲面鏡頭 下半年亮相

至於新鏡頭規格趨勢，林恩平表示，新產品自由曲面鏡頭 (Freeform lens) 下半年就會看到，該鏡頭最大好處可應用在圓形鏡頭，解決對應四方形的感測元件而產生邊角影像扭曲問題，可以現有設備製造，將用在超廣角鏡頭上。

因應擴廠需求 資本支出不變

大立光今年資本支出不會有變動，目前生產鏡頭已從 7P (7 片塑膠鏡片) 推進到 8P，並著手設計 9P 鏡頭，林恩平說，單一鏡頭鏡片數增加，加上組裝良率折損率提升，獨家 PC 料源供應廠商的狀況略為吃緊，但相對擴產速度沒那麼快，為因應 3 年擴建新廠需求，已與供應鏈擬好擴產計畫。