緯創Q1營收季減3成為近3年新低 Q2可望回穩

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收，在供應鏈復工、正常出貨帶動下，合併營收達 683.32 億元，月增 52.32%、年減 7.19%，累計今年第 1 季合併營收達 1736.84 億元，季減 30.58%、年減 15.77%，受疫情影響，創近 3 年單季新低，不過展望第 2 季，緯創預期，營運可望逐月成長。

出貨方面，緯創 3 月筆電出貨月增 1 倍達 170 萬台，桌機、顯示器、伺服器出貨量分別為 100、85、18 萬台，月增 4 成以上，累計第 1 季出貨，筆電 355 萬台、桌機 250 萬台、顯示器 205 萬台、伺服器 46 萬台，其中筆電、桌機季減幅度分別達 30.3%、28.5%。

緯創表示，3 月營收在中國廠區陸續復工下出貨回溫，展望 4 月，因 3 月基期較高，預期除了伺服器出貨仍將小幅成長外，其餘產品出貨都將小幅下滑。

展望第 2 季，緯創指出，在供應鏈陸續復工下，預期第 2 季將逐月成長，整體營運可望優於第 1 季，近期筆電也因在家工作需求成長，估筆電、伺服器出貨將季增兩位數、顯示器也可個位數成長，但桌機則估將衰退。

另一方面，受疫情影響，印度、馬來西亞等地提高管制措施，限制人員、貨運進出，緯創表示，目前各地生產據點皆配合當地政府防疫措施，但也調整全球生產據點配置，評估對生產營運影響有限。