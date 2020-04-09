〈大立光法說〉本季稼動率下滑 4、5月營收均不及3月 毛利率也有壓

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開線上法說，展望第 2 季接單，由於新冠肺炎疫情影響，加上品牌手機廠審慎看待 5G 市場發展，拉貨轉趨謹慎，執行長林恩平表示，4 月營收估較 3 月下滑，5 月也較 4 月差，整季稼動率估低於第 1 季，也連帶影響毛利率表現。

林恩平預估，本季稼動率將低於第 1 季，不過工廠生產線不會停，但會減少加班，今年資本支出也沒有變動，將持續投入新廠建置，因應 3 年後的生產需求。

林恩平認為，由於新冠肺炎疫情擴散，加上品牌手機廠審慎因應看待 5G 通訊需求，廠商備貨態度轉趨保守，出貨主力也偏中階及原有機種，影響產品單價 (ASP) 、毛利率，若要維持原先毛利率，須從改善生產良率方面著手。

林恩平指出，客戶端新機種訂單數量明顯低於去年同期，產品集中在價格相對不高的中階產品上，到目前為止，今年新開發的產品仍尚未出貨。

至於新鏡頭規格趨勢，林恩平表示，新產品自由曲面鏡頭 （Freeform lens）今年下半年就會看到，該鏡頭最大好處可應用在圓形鏡頭，解決對應四方形的感測元件而產生邊角影像扭曲問題，可以現有設備製造，將用在超廣角鏡頭上。

大立光從 7P (7 片塑膠鏡片) 推進到 8P 鏡頭，並著手設計 9P 鏡頭，林恩平說，單一鏡頭鏡片數增加，加上組裝良率折損率提升，林恩平表示，獨家 PC 料源供應廠商狀況略為吃緊，但相對擴產速度沒那麼快，為因應 3 年擴建新廠需求，已與供應鏈擬好擴產計畫。

大立光第 1 季產品組合中，800 萬畫素至 1000 萬畫素鏡頭產品占比 10% 至 20%，1000 萬畫素以上至 2000 萬畫素鏡頭占比 40% 至 50%，2000 萬畫素以上產品占比 20% 至 30%，其他則約 10% 至 20%。今年第 1 季由於營收規模下滑，加上產品組合影響，毛利率降到 69.8%，較去年第 4 季季減 1.25 個百分點，但年增 5.63 個百分點。

大立光今日股價收盤報 3800 元，較前一交易日下跌 150 元或 3.8%，成交量放大為 952 張。三大法人全部站在賣方，外資賣超 215 張，投信賣超 33 張，自營商賣超 21 張，合計賣超 269 張。