緊接瑞幸 愛奇藝也傳出財報醜聞

在瑞幸咖啡爆發作假帳之際，Wolfpack Research 也跟進投下一枚震撼彈，直指愛奇藝虛增營收及用戶數量，而知名放空機構渾水則表示有參與這次愛奇藝的調查。

資料來源: 東方財富網, 愛奇藝股價即時走勢

愛奇藝在美股交易一度重挫逾 12%，但收盤則大漲逾 3%。不過其第二大股東小米今 (8) 日則是受到該消息拖累，股價遭受賣壓，截至上午收盤小米大跌逾 3%。

資料來源: 東方財富網, 小米股價即時走勢

Wolfpack Research 表示，愛奇藝早在 2018 年 IPO 之前就已經開始作假帳，而且之後也一直不斷做同樣的事。

Wolfpack Research 估計愛奇藝將 2019 年的營收虛增約人民幣 80 億元～人民幣 130 億元，占財報營收 27%～44%，將其用戶數量則誇大約 42%～60%。

同時，愛奇藝也虛增費用科目，及購買內容、其他資產和收購價格，藉此減少虛報的現金科目，並向會計師和投資人掩飾其詐欺行為。

Wolfpack Research 表示，在 2019 年 10 月～11 月期間親自對愛奇藝中國目標人群中的 1563 人進行調查，發現約 31.9% 的愛奇藝用戶透過他們與京東或小米等愛奇藝合作夥伴的會員資格觀看只有愛奇藝 VIP 可以觀看的內容。

愛奇藝則以總會員身份來計算這雙重會員資格，意味著它會重復計算全部收入，並將合作夥伴的人數作為費用記錄下來。這使得愛奇藝可以誇大它的收入，同時還可利用費用減少虛增的現金部位。

而知名放空機構渾水也表示有協助 Wolfpack Research 調查愛奇藝長達一年，並且已放空愛奇藝。

愛奇藝方面立即回應指稱 Wolfpack Research 引用數據與結論嚴重失真，與實際情況不符。作為一個負責任的上市公司，公布的所有財務和營運數據均是真實，並符合美國 SEC 要求。針對所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權。而在愛奇藝表態後，其股價立即拉升。

愛奇藝 2 月底公布去年營收總額達人民幣 290 億元，年增 16%，其中，第四季營收達人民幣 75 億元，年增 7%，超出公司預期。截至去年第四季底，愛奇藝的訂閱會員規模達到 1.07 億，訂閱會員規模年增 22%。

