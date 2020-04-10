台積電3月營收1135億元再寫新猷 Q1優財測寫歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 1135.2 億元，單月營收首度突破 1100 億元，月增 21.5%，年增 42.4%，改寫新猷；第 1 季營收 3105.97 億元，季減 2.09%，年增 42%，優於財測，且為連 2 季站穩 3000 億元，寫單季歷史次高，僅次於去年第 4 季的 3172.37 億元。

據台積電財測，第 1 季營收估達 102 至 103 億美元，季減約 0.8% 至 1.8%，以 1 美元兌換新台幣 29.9 元計算，新台幣營收約 3049.8 至 3079.7 億元，表現優於財測預期。由於產能利用率將較上季提升，毛利率估 48.5-50.5%，營益率估 37.5-39.5%。

即便近期肺炎疫情持續擴大，但台積電仍未下修第 1 季財測，營運未受肺炎疫情影響，不過，外資認為，在全球智慧型手機出貨需求衰退下，疫情對台積電的影響，將從第 2 季顯現，估台積電今年營收恐無法達到雙位數成長。

另一方面，針對美國可能限縮全球對華為供應晶片，外資則認為，台積電恐無法供應華為特殊應用晶片 (ASIC) 與電源管理晶片 (PMIC) 給華為，將影響部分營收表現。

此外，國際研究暨顧問機構 Gartner 也指出，由於肺炎疫情衝擊半導體供應鏈及需求，估今年全球半導體營收將年減 0.9%，較上季預測的年增 12.5% 大幅減少，非記憶體類市場營收表現恐不樂觀，僅記憶體營收逆勢成長。

上次法說會時，台積電總裁魏哲家預估，今年半導體產業不含記憶體產值年增 8%，晶圓代工產值估成長 17%，受惠 5G 動能驅動，7 奈米、5 奈米等先進製程需求，及手機、高效運算等各平台動能均相當強勁，有信心台積電今年表現會優於產業平均。

台積電將於下周四 (4 月 16 日) 召開線上法說會，由於疫情爆發以來，台積電還未對外表態疫情對半導體產業及公司展望的影響，屆時市場將關注是否會下修今年營運展望、及對整體半導體產業景氣展望。