我外交部：全面開放貝里斯白蝦輸台 享零關稅
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
我外交部周三（30 日）宣布，即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台，外交部樂見台貝經貿合作再創新猷，將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。
中美洲國家宏都拉斯自 2023 年與台灣斷交，改與中國建交後。宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，宏都拉斯與台灣斷交後短短兩年內，白蝦出口銳減 67％，超過 1.4 萬名勞工失業。
中國在與宏國建交時曾承諾，將大規模採購白蝦，但兩年來一再跳票。在宏都拉斯與台灣斷交前，台灣採購量佔宏國白蝦出口 40% 以上。
宏都拉斯將於 11 月舉行總統大選，在野黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）近日在美國受訪時直言，2023 年前與台灣維持邦誼時，宏國的情況「比現在好一百倍」，當時獲得的援助及貿易商機，比現在從中國得到的更多。
另一名總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），今年 2 月也重申希望宏都拉斯與台灣復交的立場。
我外交部周三表示，自 2022 年 1 月台灣與貝里斯簽署「台貝經濟合作協定」（ECA）生效以來，兩國經貿關係持續成長。
我外交部說，有鑑於台灣消費市場每年對白蝦需求量約 3 萬公噸，國內產量不足，需仰賴國外進口，而近年我國政府積極推動開放貝里斯水產品輸台，歷經雙方不斷努力，貝國水產品已通過我國食品輸入系統性查核，即日起開放貝里斯冷凍白蝦等產品輸台，享零關稅，具體展現我國與友邦互惠共榮的經貿外交雙贏成果。
我外交部與經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署等機關共同在「總合外交」政策下，推動「榮邦計畫」，並透過「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組「貝里斯智慧漁業商機考察團」，於今年 8 月赴貝里斯採購白蝦，並考察投資智慧漁業養殖商機，進一步提升與友邦經貿交流與開發投資商機，也讓雙方互惠互利的成果歸兩國人民所共享。
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