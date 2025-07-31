我外交部：全面開放貝里斯白蝦輸台 享零關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-31 05:30

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我外交部周三（30 日）宣布，即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台，外交部樂見台貝經貿合作再創新猷，將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。

我外交部宣布，全面開放貝里斯白蝦輸台，享零關稅。（圖：Shutterstock）

中美洲國家宏都拉斯自 2023 年與台灣斷交，改與中國建交後。宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，宏都拉斯與台灣斷交後短短兩年內，白蝦出口銳減 67％，超過 1.4 萬名勞工失業。

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中國在與宏國建交時曾承諾，將大規模採購白蝦，但兩年來一再跳票。在宏都拉斯與台灣斷交前，台灣採購量佔宏國白蝦出口 40% 以上。

宏都拉斯將於 11 月舉行總統大選，在野黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）近日在美國受訪時直言，2023 年前與台灣維持邦誼時，宏國的情況「比現在好一百倍」，當時獲得的援助及貿易商機，比現在從中國得到的更多。

另一名總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），今年 2 月也重申希望宏都拉斯與台灣復交的立場。



我外交部周三表示，自 2022 年 1 月台灣與貝里斯簽署「台貝經濟合作協定」（ECA）生效以來，兩國經貿關係持續成長。