〈台麥共同抗疫〉科技部攜柏勝生技 新冠肺炎快篩準確率高達90%

由科技部輔導的柏勝生技今 (8) 日宣布，已開發出新冠肺炎血清檢測碟片，能在 12 分鐘內快速完成檢測，上週在丹麥醫院取得初步臨床認證，準確率高達 9 成，預計今年 5 月取得歐盟任證，6 月申請台灣 TFDA。

柏勝生技是台灣與丹麥合作成立的新創公司，並經科技部萌芽計畫輔導，主要股東為台安生技與廣明光電 (6188-TW)，兩家股權合計約占 6 成，柏勝生技研發基地位於丹麥哥本哈根，軟硬體研發中心與設備生產則位於台灣桃園。

柏勝生技表示，該檢測產品結合台灣 IT 產業優勢，以藍光光碟機為基礎，開發出可攜式醫療檢測平台，產品僅需受測者一滴血液，12 分鐘即可取得檢測結果。

柏勝生技的血清檢測主要是檢測感染中後期的患者，包括執行大量社區回溯、診斷出無症狀患者與篩檢旅遊史人員；確認病患是否已無傳染力，了解病患抗體的變化，作為出院的參考依據。

柏勝生技董事長 Filippo Bosco 表示，過去公司有研發過登革熱相關檢測，且驗證病例數超過 3000 例，此次將登革熱檢測平台轉換至新冠肺炎平台，並與丹麥第 2 大醫院進行臨床驗證。

科技部政務次長謝達斌指出，目前市面上共有 3 種檢測面向，分別為利用蛋白質設計的快篩、核酸檢測 (PCR) 及血清檢測，前兩者是市面上最為廣泛的檢測方式，柏勝生技的產品則補足台灣檢測缺口，未來有機會可應用在機場、港口等區域。