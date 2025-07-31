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美股

49%法人示警關稅風險被輕忽 8成已調整策略

鉅亨網編譯王貞懿


根據《商業內幕》周三 (30 日) 報導，美股今夏連創新高，迷因股與加密幣熱潮持續，但機構法人對後市轉趨保守。最新調查顯示，近 8 成大型投資機構正調整策略，預防川普關稅政策的長期衝擊。

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CoreData Research調查顯示，近8成機構投資人因貿易政策調整策略。(圖:Shutterstock)

今夏市場表現亮眼，散戶重新點燃迷因股熱潮，加密貨幣在川普政府力挺下大漲，美股更在各種不確定因素中頻創新高。不過在一片榮景背後，大型投資機構的態度卻相當謹慎。


CoreData Research 7 月 29 日公布調查發現，許多機構投資人已開始為可能的市場修正做準備。

近半法人示警市場過度樂觀

這份針對 132 家機構投資人和 22 家機構顧問的調查顯示，49% 受訪者認為市場對川普關稅政策的潛在衝擊過於輕忽。

更值得注意的是，高達 8 成機構投資人正因應美國貿易政策的波動調整布局，採取短期戰術或長期策略轉向。

對貿易協議但仍深懷疑慮

即使川普本月與日本、歐盟達成貿易協議，法人圈的警戒心態依然濃厚。調查發現，69% 大型投資人擔心貿易政策將引發資金大逃亡，減持美債和美元。

雖然川普宣稱關稅有利美國經濟，但 64% 受訪者擔心將推升結構性通膨並拖累經濟成長，這與多位知名經濟學家的看法一致。

專家解讀：投資組合須因應新現實

CoreData 美國區負責人 Michael Morley 指出，面對多種經濟情境並存的局面，機構投資人正專注於降低風險、強化投資組合韌性。

他表示：「儘管機構投資人對重要貿易談判抱持樂觀，但內心深知全球貿易格局已徹底改變，投資組合必須因應新現實調整。」

Morley 觀察，川普初期關稅措施對經濟的負面衝擊確實有限，但機構投資人更在意長期效應，而他們普遍認為最終將是負面的。

他認為，機構投資人展現出比過往市場周期更敏銳的「反應能力」。

調查顯示，這些避險策略主要包括轉進價值股或防禦性類股 (41%)、增加現金部位 (40%)，僅 20% 選擇增加大宗商品投資。

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