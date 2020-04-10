四家金控單月賠錢 富邦金獨成長奪三冠王 華南、開發金首季轉虧

15 家金控今 (2020) 年 3 月獲利全數出爐，肺炎疫情重創國內金控業獲利，15 家金控合計單月獲利較前月腰斬、月減 57%。共 14 家金控 3 月單月獲利較前月衰退，其中兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 等四家甚至虧損，只有富邦金 (2881-TW) 逆勢大幅成長，更榮登金控單月獲利、累計第一季稅後純益及每股純益「三冠王」。

累計首季來看，華南金、開發金轉為虧損，由於 3 月金控獲利變動大，也使得首季金控獲利出現大洗牌，唯一不變的是富邦金持續穩坐第一，15 家金控第一季合賺 868.17 億元。

富邦人壽 3 月投資獲利逾百億元 助攻富邦金勇奪三冠王

富邦金 3 月自結稅後純益 81.24 億元，不但為金控中獨家月成長金控，更較去年同期大幅成長 83%。累計今年前 3 月稅後純益 229.43 億元，以不到 1 億元的差距氣走國泰金，且較去年同期成長 84%，每股純益 (EPS) 為 2.24 元，為目前唯一超過 2 元金控，一舉榮登金控單月獲利、累計第一季稅後純益及每股獲利三冠王，截至 3 月底，富邦金淨值逾 5000 億元。

富邦金 3 月之所以繳出亮麗成績單，主要受惠富邦人壽單月處分投資部位的實現獲利超過百億元、達約 117 億元，讓富邦人壽 3 月稅後還維持獲利 74.85 億元，較去年同期大幅成長 533%，富邦人壽 3 月底合併淨值為 2437 億元，不過也因為資本市場動盪，富邦人壽 3 月外匯價格變動準備金增提 3.5 億元，3 月底餘額為剩 148.4 億元。

台北富邦銀行 3 月稅後純益 2.47 億元，較前月大幅縮水，主要因市場波動影響金融操作表現，不過北富銀強調，核心收益包括淨利息收益與手續費收入仍維持穩健。累計前 3 月稅後純益 41.28 億元，北富銀 3 月底逾放比率為 0.24%，備抵呆帳覆蓋率為 553%。

國泰金 3 月獲利較 2 月幾近腰斬 首季稅後純益仍年增逾 7 成

國泰金 (2882-TW) 自結 3 月稅前盈餘 41.3 億元，稅後純益 44.6 億元，較 2 月幾近腰斬，不過前兩月奠定下好基礎，累計首季稅後純益 228.8 億元，年成長逾 7 成，EPS 為 1.72 元，緊追在後。

國壽 3 月稅後純益僅 20.8 億元，較今年 1 月、2 月獲利 66.1、59.1 億元明顯減少，主要因為前兩月大舉實現資本利得，但 3 月實現獲利較少，不過，若以整個第一季來看，累計前 3 月稅後賺 145.9 億元，創歷年同期次高，且年成長高達 133%，首季投資表現可算是同期最好的一年。

國壽 3 月業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，3 月 FYP 金額 119 億元、FYPE 金額為 39 億元，FYP 業界排名第一。

國泰世華銀行 3 月單月稅後獲利 22.7 億元，優於 2 月的 21.4 億元，且 13 個月來再度單月稅後獲利超越金雞母國壽，維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好，第 1 季稅後純益 76 億元，創同期獲利新高，年成長 19.3%。

中信金首季獲利年增 15% 中信銀信用卡業務年衰近一成

中信金 (2891-TW) 自結 3 月稅後純益 36.04 億元，累計第 1 季稅後純益 127.46 億元，EPS 為 0.65 元，首季獲利年增 15%，子公司中信銀及台壽分別年增 8% 及 53%。

中信金表示，新冠肺炎疫情造成第一季金融市場大幅波動，但主要子公司中信銀行除了信用卡消費金額較去年同期減少不到一成外，其他各項核心業務表現穩健，利息、手續費收入穩定，使得中信銀 3 月獲利 34.84 億元，還維持月成長 24%，第 1 季稅後純益 89.75 億元。

台壽 3 月獲利較前月衰退，3 月賺 7.71 億元，月減 46%，中信金指出，台壽 1 月、2 月受惠債券殖利率大幅下滑，有實現與評價利益，3 月則相反，因此較前兩月衰退，但台壽累計第 1 季還是賺 42.32 億元，年增 52.8%，整體來說 ‧ 保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。

新光金 Q1 獲利年增兩成 玉山金首季年減 12.7%

新光金 (2888-TW) 自結 3 月稅後純益 5.71 億元，月減 86.8%，累計第 1 季獲利 66.96 億元，年增 20.6%，累計 EPS 為 0.53 元。

新壽第 1 季獲利 56.73 億元，年增 46.5%，但若單看 3 月，新壽獲利滑落至只剩下 5.1 億元，再加上另一子公司元富證券因投資評價損失，使得 3 月稅後淨損 4.49 億元，也讓元富證累計第 1 季獲利由盈轉虧，稅後淨損 3.49 億元。

玉山金 (2884-TW) 自結 3 月稅後純益 12.77 億元，累計今年首季稅後盈餘為 45.39 億元，較去年同期減少 12.7%，每股純益達 0.39 元。玉山金表示，面對大環境不確定性因素，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

玉山金控旗下子公司玉山銀行累計前 3 月稅後盈餘 50.34 億元，較去年同期成長 0.3%，不過由於 3 月份因金融市場波動，子公司玉山創投投資部位產生評價虧損，而玉山創投累計第 1 季獲利也是虧損。

元大金 Q1 年減兩成 合庫金躍升公股金控王

元大金 (2885-TW) 自結 3 月單月稅後純益 11.35 億元，較前月衰退約 3 成，累計前 3 月稅後純益 42.69 億元，較去年同期減少約兩成，累計 EPS 為 0.37 元。主要子公司中，元大證券表現令市場驚豔，3 月單月獲利 7.29 億元，較 2 月逆勢成長超過 15%，元大銀行則單月衰退較多，單月獲利 4.06 億元，元大期貨累計第 1 季獲利則是較去年同期成長。

合庫金 (5880-TW) 自結 3 月稅後純益 12.92 億元，首季稅後純益 41.05 億元，較去年同期小增 1.08%，EPS 為 0.3 元，由於各家金控單月獲利受疫情影響變動大，在大洗牌之下，合庫金首季獲利排名也從上個月的 11 名躍升到第 7 名，不但躋身中段班，且因為兆豐金、華南金單月都轉虧，使得合庫金躍升公股金控王。

第一金 Q1 年減 38.9% 永豐金 3 月獲利年減 99％

第一金 (2892-TW) 受到疫情重創，3 月稅後純益僅剩 0.76 億元，月減率高達 94.3%，前三月累計稅後純益為 29.38，年減 38.9%，每股稅後純益（EPS）0.24 元。

第一金主要子公司一銀，儘管核心獲利仍良好，但被金融交易損失所抵銷，一銀 3 月稅後純益降至 4.19 億元，月減 69.2%，其他各子公司更是投資評價虧損，證券、壽險、投信等子公司都單月轉虧，因此拖累整體金控表現。

永豐金 (2890-TW) 自結 3 月稅後純益只有 0.02 億元，較去年同期的 10.91 億元、大減 99.8%，累計 1-3 月稅後純益 23.81 億元，也較去年同期衰退 36.6%。

其中主要子公司永豐銀行 3 月稅後純益 6.83 億元，累計 1-3 月稅後純益 26.50 億元；永豐金證券 3 月稅後淨損 2.05 億元，擠壓到首季稅後純益只剩 1.02 億元。永豐金控財務長許如玫表示，3 月獲利減少，主要是受新冠肺炎疫情影響，資本市場波動加劇，台股及全球股市下跌，子公司證券及創投，稅後分別虧損 2.05 億元、4.18 億元所拖累。

台新金 3 月稅後獲利轉虧 兆豐金單月大虧創金融海嘯以來最慘

台新金 (2887-TW) 自結 3 月稅後虧損 1.45 億元，每股稅後純益（EPS）為 0.20 元，台新金表示，主要是新冠肺炎疫情全球擴散，動盪各主要金融市場，致投資收益下滑。累計首季稅後純益 25.6 億元，較去年同期的 44.1 億元、衰退 42%。

台新銀行 3 月稅後獲利僅剩 2.73 億元，核心業務淨利息收入及手續費收入相對穩定，惟受疫情影響致投資收益減少，所以造成獲利衰退；資產品質則維持穩健，截至 3 月底，逾放比為 0.20%，備抵呆帳覆蓋率為 700.60%。

台新證券 3 月稅後虧損 3.81 億元，因持續受疫情影響增提營業證券評價損失，整體獲利衰退；惟本月臺灣證券市場成交日均量增大，致淨手續費收入增加且經紀市占率持續增加。

兆豐金 (2886-TW) 向來是公股金控的獲利王，3 月稅後竟然出現虧損 15.65 億元，主要子公司兆豐銀行 3 月稅前大虧 20.72 億元、稅後虧損 17.93 億元，再加上兆豐產險持續虧損，使得兆豐金單月賠錢，也壓縮第 1 季稅後盈餘縮到僅 19.29 億元，EPS 為 0.14 元，排名也掉到 12 名的後段班，為 2008 年金融海嘯以來最慘的一個月。

日盛金 (5820-TW) 自結 3 月小賺 0.37 億元，月減近七成，累計首季獲利 3.02 億元，年減 39.3%，EPS 為 0.08 元。其中，日盛證因投資評價損失衝擊，單月稅後小虧 700 萬元，不過前兩月基礎不錯，首季還是有小賺 1.16 億元，惟年減幅度達 61.2%。

開發金單月、首季皆虧損 華南金創上市以來首度單季虧損

金控獲利排名最後兩名開發金、華南金，單月、首季獲利都轉虧損，其中，開發金 3 月自結稅後虧損 15.94 億元，今年第一季累計稅後虧損 4.88 億元，每股虧損 0.03 元。

開發金子公司凱基銀行主要業務維持穩定獲利，包含淨利差及手續費收入皆有貢獻，但因金融市場波動影響交易操作表現，抵銷表現，3 月稅後獲利只剩 0.16 億元，累計第一季稅後獲利 5.65 億元。

凱基證券經紀業務收入提升，惟因全球股、債市場波動及外資擴大賣超台股，不利投資操作及部位評價表現，3 月稅後虧損 4.11 億元，累計第一季稅後獲利縮水到 0.71 億元。中華開發資本同樣受到資本市場走勢回落影響，持續壓抑獲利動能，造成未實現評價損失，3 月稅後虧損 13.69 億元，累計第一季虧損 17.17 億元；中國人壽 3 月份稅後獲利 14.16 億元，累計第一季稅後獲利 44.59 億元。

不過開發金發言人張立荃強調，虧損最多的中華開發資本，投資部位主要為長期投資持有，3 月所呈現為未實現評價變動，隨投資評價下降，中小型創投退出市場，反而有利未來低檔投資布局，私募股權投資團隊更將積極募集生醫基金，掌握防疫商機。

而敬陪末座的華南金，3 月稅後虧損金額達 35.99 億元，為單月虧最多的金控，也是該金控 2010 年以來首度單月虧損；累計合併稅後淨損為 14.48 億元，每股稅後虧損為 0.12 元，創下華南金上市以來首度單季虧損紀錄，每股淨值為 14.73 元。

華南金之所以轉虧，是受到旗下華南永昌證券 3 月稅後大虧 47.59 億元拖累，華南永昌虧損主要是認售權證在大盤快速下跌時產生損失所致，華南產險 3 月也由盈轉虧，華銀 3 月獲利則較去年同期衰退近 15%，使得華南金首季獲利全部遭到侵蝕。