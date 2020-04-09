仁寶、英業達3月營收倍增 Q2筆電出貨看旺

代工廠仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收，在復工、遞延訂單帶動下，營收、出貨皆倍數成長，創今年單月新高，展望第 2 季，業者看好，在遠端工作、遠距教學商機帶動下，筆電出貨可望顯著成長。

仁寶 3 月合併營收達 807.7 億元，重回 800 億元大關，月增 1.04 倍、年減 6.22%，累計今年第 1 季合併營收達 1820.47 億元，季減 31.95%、年減 13.56%。

出貨方面，仁寶 3 月筆電出貨量在 2 月基期低、遞延訂單出貨帶動下，成長至 370 萬台，月增 1.31 倍，但仍較去年同期衰退，累計第 1 季筆電出貨 780 萬台，季減 26.4%、年減 16.1%。

展望第 2 季，仁寶指出，疫情推升遠端工作、遠距教學等商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，出貨可望大幅增加，上半年力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運可望逐季成長，而非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，也有機會成長。

英業達 3 月合併營收達 418.99 億元，月增 1.4 倍、年減 3.4%，累計第 1 季合併營收達 886.79 億元，季減 31.56%、年減 22.8%。

英業達 3 月筆電出貨量達 180 萬台，月增 3.5 倍，累計第 1 季出貨達 340 萬台，季減 32%、年減 17%，展望第 2 季，英業達指出，受惠遠端工作商機、遞延產品出貨挹注下，預期筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中筆電成長幅度最大，智慧裝置也可望小幅成長。

另一方面，英業達集團持續搶攻智慧醫療商機，與竹山秀傳醫院合作後，旗下英華達今 (9) 日宣布攜手旗津醫院，導入全家寶電子醫療器材，強化居家醫療與長期照護。