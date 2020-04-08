〈台麥共同抗疫〉柏勝生技快篩檢測平台 廣明為最大幕後功臣

丹麥生技公司柏勝生技 (BluSense Diagnostics) 開發出可攜式醫療檢測平台 BluBox，12 分鐘即可知道結果且準確率達 9 成，柏勝原擁有的是檢測碟片技術，透過科技部找上廣明 (6188-TW) ，廣明藉由原本深厚的藍光技術重新煉金，順利開拓新市場機會，利用技術作價間接取得柏勝股權，未來潛在投資收益可期，據悉，柏勝超過 7 成股權都來自台灣，其中廣明就占了 4 成，可說是柏勝推檢測碟片的幕後最大推手。

柏勝生技研發基地位在丹麥哥本哈根，柏勝多數人員都來自廣明，此次以藍光光碟機的技術為基礎，開發檢測碟片，不過柏勝僅有技術，未有量產規模，因此找上廣明合作。

據了解，廣明利用過去光碟機生產累積下來的藍光技術，協助柏勝開發出檢測碟片機器，雙方合作 1 年逐步開花結果，目前一台可攜式醫療檢測平台 BluBox 能檢測一個碟片，時間只要 12 分鐘就可得知結果，準確率高達 9 成，而檢測平台的獲利關鍵在碟片，因此廣明利用技術作價與柏勝合作，也間接取得持股。

業者指出，此次柏勝能開發出檢測平台，廣明功不可沒，廣明早期專注在光碟機生產技術上，近年開始進行轉型，2013 年惠普更控告廣明在內等七家光碟機廠商聯合操控價格，去年訴訟結果出爐，廣明被認定必須賠償 53.84 億元賠償金，金額之大令市場震撼，更超越廣明 2 個股本，利空一度重擊廣明股價。

不過，此舉並沒有打擊廣明擴展新領域的決心，廣明更早以前還轉投資達明，將觸角擴展到機器人手臂生產，另外也進軍生技領域，根基都來自於過去的藍光技術，並往外延伸走出一條新的轉型道路。

柏勝指出，可攜式醫療檢測平台 BluBox 下周將在義大利進行 200 例臨床，同時申請歐盟 CE 認證、預計 5 月取得，獲 CE 認證後，也能同時進軍搶攻東南亞市場，以現在歐洲單一國家每日以百人確診數計算來看，潛在商機相當可觀。

柏勝未來規劃將在台灣廠房建置自動化產線，生產 BluBox 平台，研發與品牌則留在丹麥，不過目前尚未規劃產線規模。

另外，由於檢測碟片的機台需要量產時程，根據內部規劃，柏勝未來將負責機台量產，而廣明著眼的顯然不在只是生產收益，因此利用技術作價，取得柏勝持股，享有投資收益的同時，也未公司營運拓展更多可能。