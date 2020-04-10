〈台塑四寶業績發表〉台塑化單季虧近百億元 僅南亞小賺 四寶Q1大虧近140億元

台塑四寶今 (10) 日公告第 1 季自結財報，受國際油價重挫及肺炎疫情雙重利空衝擊，台塑化認列鉅額存貨跌價損失，單季虧損近百億元，也拖累四寶表現，僅南亞小幅獲利 10 億元，四寶首季營收共 3095.52 億元，季減 9.5%，年減 19%，稅後虧損達 139.87 億元，寫近 5 年來單季最差營運表現。

台塑化 (6505-TW) 第 1 季營收 1375.31 億元，季減 8.8%，年減 18.7%；稅後虧損 99.93 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 1.05 元。

台塑化表示，第 1 季煉油事業受到國際油價急跌衝擊，外銷油品價差也減少，烯烴事業則受疫情影響需求，行情大幅下挫，各項產品與原料均須認列存貨跌價損失，第 1 季共認列存貨跌價損失達 52.6 億元，拖垮整體營運表現。

台化 (1326-TW) 第 1 季營收 644.44 億元，季減 9.5%，年減 27.8%；稅後虧損 46.05 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.79 元。

台化表示，第 1 季受農曆春節及疫情影響降低開動率，加上疫情與油價驟跌衝擊，市場需求停滯，加上中國新產能投產，油價又驟跌，在成品、原料價格下跌與高庫存成本影響下，營業利益呈現虧損。

台塑 (1301-TW) 第 1 季營收 420.19 億元，季減 13.5%，年減 20.7%；稅後虧損 3.94 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.06 元。

台塑表示，受農曆春節假期及肺炎疫情影響，中國下游加工客戶延後開工，需求減少，加上防疫管制措施使運輸受阻，銷量大減，部分產品也減產因應；價格方面，受肺炎疫情衝擊，加上同業新產能開出，第 1 季杜拜原油及乙、丙烯現貨均價也大幅下挫，市場行情走弱。

而台塑本業雖獲利，但認列台塑化虧損達 26.9 億元，加上僅認列台塑美國、麥寮汽電獲利分別 1.3 億元、2.2 億元，使業外權益法轉投資收益虧損達 24 億元，拖累營運表現。

南亞 (1303-TW) 第 1 季營收 655.58 億元，季減 8.5%，年減 7.56%；稅後純益 10.05 億元，季減 75.8%，年減 80%，每股純益 0.13 元，為四寶中唯一獲利的公司。

南亞表示，第 1 季受肺炎疫情及春節連假影響，電子材料、聚酯、塑膠產品獲利均減少，化工產品則受惠 BPA 利差增加挹注獲利，除本業獲利達 29.1 億元外，業外轉投資南亞科收益也貢獻 5.7 億元，加上南電轉盈，儘管認列台塑化虧損 23.1 億元，整體營運仍小賺 10.53 億元。