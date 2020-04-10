代工廠3月營收 廣達月增逾5成 和碩重回千億元

代工廠 3 月營收出爐，隨著中國廠復工、遞延訂單陸續出貨，廣達 (2382-TW) 筆電出貨量月增 2.8 倍，帶動 3 月營收月增逾 5 成，和碩 (4938-TW) 也重回千億大關，展望今年，業者表示，全球仍面臨肺炎疫情衝擊，下半年需求仍不明朗，但第 2 季營運可望在遞延訂單帶動下，優於第 1 季。

廣達 3 月合併營收達 781.11 億元，月增 58.78%、年增 6.21%，為今年單月新高，累計今年第 1 季營收 1902.64 億元，季減 36.02%、年減 14.04%，為近 10 年單季新低。

廣達 3 月筆電出貨量為 420 萬台，月增 2.8 倍，累計今年第 1 季出貨 730 萬台，持平去年。

展望第 2 季，廣達表示，第 1 季受肺炎疫情影響中國廠區復工，其中筆電受影響最大，但隨著中國廠區復工，客戶遞延訂單陸續出貨，第 2 季因第 1 季基期較低、需求遞延下，筆電、伺服器都可望成長，下半年則還要觀察歐美疫情變化，伺服器則維持年增雙位數目標。

和碩 3 月合併營收達 1010.34 億元，月增 23.51%、年增 12.47%，重回千億元，累計今年第 1 季合併營收 2784.92 億元，季減 33.37%、年減 5.31%，為近 2 年單季新低。

和碩 3 月筆電出貨 55-60 萬台、月增逾 5 成，桌機出貨量為 75 萬台片、月增 7.1%，累計今年第 1 季筆電出貨 145-160 萬台，季減逾 5 成，年減近 2 成，桌機則出貨 205 萬台片，季減逾 1 成但持平去年。

和碩表示，3 月在遞延產品出貨、工作天數增加，營收回升，整體第 1 季也因產品組合需求、過年期間並未停工，減緩疫情影響，年減幅度僅 5%，展望第 2 季，在遞延產品出貨、客戶新品帶動下，預期三大產品線出貨都將成長，第 2 季營運可望優於第 1 季。